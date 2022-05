Gobernador aplaude labor de trabajadores de la Salud

Y pidió seguirse cuidando, porque si lo hacen, el virus se va a morir

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, informa buenas noticias: en las últimas 24 horas, 2,630 personas han recuperado su salud, por lo que reconoció el gran trabajo, el entusiasmo, profesionalismo y humanismo de las y los trabajadores de la Salud, sin ninguna excepción.

Desde Palacio de Gobierno, informó que la curva de la pandemia ha bajado, pero no es para descuidarse “esto no se los digo para que ya salgan a la fiesta, a la pachanga, para que se descuiden, no, sino para seguir tomando precauciones; cuidarse más”, porque “solamente podremos erradicar el virus si nos seguimos cuidando”.

Ahora, “nos cuidemos con más esmero, porque ya nos dimos cuenta que si lo hacemos así, el virus se va a morir, por lo que te pido un favor: que te cuides”.