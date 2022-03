Gobernador pide denunciar venta de medicamentos en Clínicas COVID-19

– Hay “prietitos en el arroz”, enfatizó Rutilio Escandón Cadenas

En su mensaje de hoy domingo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recordó que en Chiapas hay 14 Clínicas COVID-19 para las cuales se ha realizado un gran esfuerzo en la compra de medicamentos e insumos.

Enfatizó que hay heroínas y héroes en todos los trabajadores de Salud, en los hospitales y recorriendo casa por casa de las ciudades donde hay foco rojo de infección por coronavirus.

Ante ello, advirtió que no se dejen engañar porque hay “prietitos en el arroz”, porque “no somos alcahuetes de nadie… Me han dicho que en algunos hospitales COVID han vendido los medicamentos y otros les han pedido a la gente que vaya a comprar medicamentos y no se vale; a otros les piden que compren equipos y no es cierto, todo lo tenemos en los hospitales”.

Por lo que pidió que, si hay alguien que les haya pedido comprar medicamentos o aparatos, lo denuncien, porque “todavía puede haber gente del pasado que quieren seguir haciendo lo mismo y también del presente, que están traicionando la lealtad al pueblo… así que por favor, denúncialos”.

