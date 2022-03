Editorial

Jorge Enrique Hernández Aguilar

¡aumento al magisterio!

Normalmente hasta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sufriera la fractura por la intervención de la coordinadora, año con año estos días previos al 15 de mayo, servían para publicitar la buena relación entre el SNTE y el gobierno federal, al realizar diálogos indispensables para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

El equipo del secretario de educación se sentaba para pactar el incremento al salario y a las prestaciones, con la dirigencia nacional del SNTE.

Interesante porque se sabía de antemano que llegarían a la “amable composición”, dado que todo este incremento, ya estaba aprobado por el Congreso de la Unión, en el presupuesto del año.

Es decir, desde diciembre el año anterior, ya se sabía hasta dónde podía llegar la discusión sobre el aumento salarial, pero el protocolo se llevaba a cabo con la anuencia presidencial.

Todo para que el 15 de mayo se vistieran de gala por un lado el secretario de educación y el dirigente del sindicato nacional. Los maestros generaban la escenografía al estar de guardia, esperando el éxito de las “negociaciones”.

Por supuesto que el protocolo era bonito. Todo estaba conciliado, pero se daban a conocer los acuerdos el mero día 15 de mayo.

Era bonito porque ese día, había una ceremonia nacional a la que asistía el presidente de la república, para entregar las medallas al mérito magisterial por años de trabajo, un diploma, la medalla y un cheque por una cantidad modesta, pero era ml simbolismo que reconocía los años en el aula.

Todo esto se ha perdido, ya no hay ceremonia nacional. El presidente no podría asistir, porque podría enojarse alguien. Las medallas ya no se entregan, porque al final de cuentas en los últimos años, eran objeto de “moches” para que fueran otorgadas. Como se dice que no hay dinero, tampoco hay cheque.

Las movilizaciones magisteriales, y las confrontaciones entre el SNTE y la CNTE han llevado al deterioro de la imagen del maestro, con la complacencia del gobierno federal.

Apenas en estos últimos años se está intentando, “revalorar al maestro”, pero mucho depende del propio maestro que también se abandonó, y se dejó llevar por la inercia de la situación.

Si no es por la “mal llamada reforma educativa” y el riesgo de perder el trabajo, no recuerda el profesor que tenía que actualizarse, y sobre todo que debía conocer las herramientas de las nuevas tecnologías.

Es en esta referencia, la de la pandemia, que se da a conocer el aumento salarial de este año, con lo que se intenta compensar la actual crisis nacional.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron un incremento de 5.99 por ciento, que se compone de 3.4 por ciento directo al salario y 2.59 por ciento a prestaciones, como parte de la negociación previo a la conmemoración del Día del Maestro.

Según los que conocieron de la reunión virtual que realizó la dirigencia del Sindicato, se reconoció que la actual crisis de salud de alcance global, tendrá impactos de contracción económica, desempleo y baja calidad del empleo, menor recaudación fiscal, baja del poder adquisitivo del salario y profundización de la pobreza y las brechas de desigualdad en las relaciones sociales.

Frente a este escenario, el Sindicato reconoció el incremento de 3.4% directo al salario, lo que impactará directamente en las prestaciones calculadas sobre ese concepto; adicionalmente, se concedieron incrementos en otras prestaciones que en conjunto aumentarían 2.59%.

La dirigencia reconoció en el presidente Andrés Manuel López Obrador la “empatía y solidaridad” con los maestros de México, al tiempo que la dirigencia que agrupa a más de 1.7 millones de maestros en el país afirmaron que se suman a las medidas de austeridad del gobierno federal.

Ahora el reto para el magisterio nacional es organizar el regreso a clases en las mejores condiciones, para retomar la normalidad.