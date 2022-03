Editorial

¡Mactumactzá y canek, la cargada!

Definitivamente, como dijeran los viejos del pueblo, estos jóvenes “no tienen remedio”, solamente están esperando un pretexto para movilizarse y generar el caos en las calles y en las carreteras.

Es posible que no tengan padres, o que sus padres no tuvieron la oportunidad de establecer con claridad lo que se reconoce como “respeto a la autoridad”, y por eso han terminado por andar como salvajes sin referencia y sin ningún principio que advierta que desean vivir en sociedad.

Para los estudiantes de Mactumactzá y de la Jacinto Canek, desde hace mucho tiempo no hay limite alguno que hable de un deseo, de un propósito de adaptación, de incorporación a la vida social.

Han construido toda una trayectoria de sufrimiento y de dolor, para compensar los desmanes que cometen y con eso justifican cualquier acción. Siempre resultan víctimas aun cuando incendian camiones, lastiman a personas, secuestran a choferes, roban camiones, etcétera.

Hace unos días salieron los normalistas de Mactumactzá para hacer lo que quisieran, luego más de 300 estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, tomaron la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del Km. 46, con piedras bloquearon la vía la mañana de este jueves.

Los normalistas bloquearon primeramente la carretera para luego iniciar con un boteo, y dieron a conocer que está acción fue con la finalidad de exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación que los exámenes de nuevo ingreso y para ocupar un plaza sean aplicados de manera presencial y no virtual.?Señalaron “Estamos aquí en la carretera para volantear y dar a conocer nuestra demanda, nosotros como egresados de la normal nos están llamando para que presentemos la evaluación para ocupar una plaza en el magisterio, pero lo están aplicando de manera virtual y pues así no podemos, porque no todos tenemos recursos para una computadora, exigimos que hagan la evaluación, pero de manera presencial”?Finalmente aclararon que esta protesta es únicamente en apoyo a sus compañeros quienes se trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a una reunión con autoridades del gobierno estatal, para buscar una solución a sus demandas.

Lo más grave es que a pesar de que hasta ahora les han concedido todo lo que han pedido: plazas, presupuesto, apoyos económicos, control de los maestros, camiones, computadoras y sobre todo impunidad, ellos siguen dispuestos a seguir movilizándose, secuestrando camiones y tapando calles y carreteras.

Alguien explicar ¿Qué es lo que realmente quieren estos jóvenes que están todos los días dispuestos a la cargada?

No tienen llenadero, en la medida en que les siguen concediendo lo que piden, ellos aumentan sus exigencias y lo que es peor, el nivel de agresividad.

Los estudiantes tienen becas para sostener su alimentación y sus estudios, en realidad no son estudiantes pobres. El gobierno está preocupado porqué les paguen con oportunidad las becas, precisamente para que no pasen por problemas.

Sin embargo, el mayor daño que las autoridades han hecho a estos jóvenes, es la impunidad.

Permitir que hagan lo que quieran, es el peor error que las autoridades han cometido en el trato con los jóvenes.

El problema es que esta actitud viene de por lo menos cuatro o cinco sexenios, y la costumbre ya se convirtió en ley: a los normalistas de Mactumactzá y ahora a los de la Jacinto Canek no se les toca.

Incluso en una de las últimas ocasiones, por lo menos policías fueron. sujetos a investigación, en tanto que a los estudiantes se les respeto su impunidad.

A los jóvenes desde muy atrás les han enseñado, que los problemas con el gobierno se resuelven con dinero, y por eso en la mayoría de las ocasiones, el desenlace tiene que ver con mayores apoyos económicos.

Mactumactzá y Jacinto Canek son especies de barriles sin fondo, que no terminan de satisfacer sus exigencias, y el gobierno insiste en concederles todo. Por eso están a la cargada.