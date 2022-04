Editorial

¿necesario consultar, para enjuiciar?

Cómo estrategia de mercadotecnia política, para crear el ambiente favorable, para obtener votos en favor del Movimiento Regeneración Nacional en el 2021, como es la consideración de muchos analistas se vale, pero como procedimiento legal resulta innecesario consultar al pueblo para enjuiciar a cualquier ciudadano, incluyendo a ex presidentes.

Peor resulta la propuesta de pregunta que debe incluir la consulta ciudadana, cuando dice que ¿Estas de acuerdo conqué las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México, y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

En México de acuerdo a las leyes vigentes, cualquier ciudadano puede, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política ser juzgado por autoridad competente y por las leyes vigentes, y una vez cumplido el debido proceso, puede ser afectado en su integridad, en su libertad, en su patrimonio y en sus derechos.

No se requiere una consulta popular, ya que todos los ciudadanos, hombre o mujer son en México, iguales ante la ley.

Además, de acuerdo a las leyes vigentes, la Fiscalía General de la República tiene como función, la investigación y la persecución de los delitos. Incluso cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciar hechos que conozca y que se presuman delictivos.

En este sentido, si considera la Fiscalía General de la República que existen elementos que puedan sustentar una investigación, no solamente debe hacerlo, si no tiene que hacerlo.

Incluso resulta innecesario pedir, que cuando lo haga se precise que debe garantizar el debido proceso.

Es un desgaste innecesario “poner a prueba” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se involucre en una decisión que incluso ya fue consultada.

Aunque legalmente ya se está torciendo el debido proceso, al violentar el principio de presunción de inocencia. Es decir, se han creado las condiciones para que, mediante un amparo, los mencionados ex presidentes puedan demostrar que se están afectando sus garantías individuales.

Sin embargo, el posicionamiento hasta ahora sigue cumpliendo su cometido, que es exhibir que todo el pasado ha sido terrible para la vida nacional, y que por esa razón Morena sigue siendo la mejor opción política.

Aunque debe quedar claro. que la ruta está viciada desde el inicio, al extremo que pareciera que los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, son cómplices o protectores de los ex presidentes, para que no sean juzgados penalmente, aunque ya hayan sido sancionados públicamente.

La “prueba” a la que está siendo sometida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene mucho que ver más con la justicia, que, con la aplicación de la ley, aunque desde luego con el tema de la presunción de inocencia y el debido proceso, no se puede torcer la ley, aunque en estos casos sean además de especiales, espectaculares.

¿Resistiría una investigación formal la fortuna del ex presidente Carlos Salinas de Gortari o la del propio Enrique Peña Nieto?

Los ciudadanos tienen la certeza de que cada sexenio fue convertido en un saqueo por los ex presidentes y sus colaboradores, pero este no es el asunto, el problema es probarlo, es demostrarlo.

En lugar de estar perdiendo el tiempo en la mercadotecnia política, resultaría de mayor peso moral, que se iniciara la investigación formal, a partir de las auditorías que fueron realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Ahí están los elementos que se requieren.

Un equipo directo de presidencia tendría que haber iniciado, el estudio sobre la ruta del enriquecimiento personal; ¿Cuánto ganaron de salarios y prestaciones en seis años, como para tener al termino de su mandato, un patrimonio como el que ahora disfrutan? ¿Resulta proporcional y congruente lo que percibieron de ingresos, con el incremento de su riqueza?

Desde luego que esto requiere trabajo, porque no es suficiente con publicitarlo, sino que hay que procesarlo como garantía del debido juicio. Requiere trabajo, y parece que esto es lo que se quieren ahorrar, por lo que siguen optando por la mercadotecnia política, que, aunque no resuelve, por lo menos genera la duda sobre la moralidad de los ex presidentes, y es motivación para los votantes.