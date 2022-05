Editorial

¡Samuel chacón, de alcalde a potentado!

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Bien dice el refranero popular que el amor, el dinero y lo torpe no se pueden ocultar, que tarde o temprano se dan a conocer, y esto es lo que ha venido sucediendo con el ex presidente municipal de Tapachula, y ex diputado federal, Samuel Chacón.

Se dice que en su oportunidad llegó a amasar una gran fortuna, cuando se desempeñó como presidente municipal, heredando una gran deuda al siguiente alcalde. Esto es del dominio público en Tapachula, lo recuerdan mucho los empresarios de la construcción.

Tuvo tanta suerte que logró la protección del PRI y del PVEM, para convertirse en diputado federal y de esta manera evadir la acción de la justicia.

En Tapachula lo siguen recordando por las obras inconclusas y porque todavía adeuda a algunas empresas constructoras, a las que ofreció que invirtieran en obras, para después pagárselas. El asunto es que nunca se las pagó y prácticamente dejó en la quiebra a los contratistas.

Muchos millones de pesos salieron a relucir en las denuncias, que las autoridades en su momento no investigaron y que sirvieron para enriquecer a Samuel Chacón,

Son embargo, parece que el ex alcalde y ex diputado federal considera que ya paso el término para que lo investigaran y lo obligaran a devolver el dinero que se llevó del presupuesto municipal, y ahora convertido en todo un potentado está dedicado a los negocios millonarios.

En su momento, de la administración de Chacón Morales quedó registrado que la Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por casi 150 millones de pesos, cometido durante los años 2013 y 2014 por el exalcalde.

Ante ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, solicitó la intervención de las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE), de la ASF y del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, proceder conforme a la ley en contra de Chacón Morales, entonces diputado federal por el Distrito XII de Chiapas.

En la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 13-D-07089-14-1078-GF-207, del año 2013 se determinaron desviaciones de recursos públicos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un monto de 78 millones 12.5 mil de pesos.

Fue un total de 158 millones 327.9 mil pesos los que se auditaron en ese periodo, detectándose que “en el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Por alguna razón no pasó a mayores, ni fue sujeto a proceso ni devolvió cantidad alguna, por lo que ahora Samuel Chacón ha comenzado a “mover las ganancias de la alcaldía tapachulteca”, incrementando sus negocios en los últimos meses con la compra de un estacionamiento, y de un salón de fiestas.

Para realizar sus negocios utiliza a Ernesto López Quintero, que es el encargado de mover las maletas con el efectivo para realizar las transacciones. En su momento llegó a contar con la complicidad de Eduardo Escobar para cerrar los tratos correspondientes.

Sin embargo, difícilmente a estas alturas se podrá ejercer alguna acción legal en contra de alguien, que en su momento defraudo a todo aquel que se le puso en su camino, y que ahora puede ostentarse como todo un “respetable potentado”.

Que manto sagrado protege a los ex presidentes municipales que nada les pasa, a pesar de que la información como esta, es del dominio público. Algunos ya están ocupando representaciones en partidos políticos como Fernando Castellanos Cal y Mayor, o cargos como Set Yassir Vázquez, en la Secretaria del Transporte en el gobierno de Puebla, o en su caso consulados en Estados Unidos.

Pero, ni duda cabe que llegado el momento existe la tendencia de sacar a relucir las ganancias, para cumplir el sueño de hacer algunos negocios como estos del estacionamiento y del salón de fiestas, que desde luego son informaciones del dominio público en Tapachula, en donde conocen perfectamente al ex alcalde y ex diputado Samuel Chacón Morales.

A ninguna autoridad le preocupa saber de dónde salieron los dineros para que, a estas alturas y condiciones, puedan darse estos negocios millonarios. En fin.