Colisionan tres

Darinel González/ Tapachula

Daños materiales de consideración y sin ninguna persona lesionada dejó como saldo un choque entre tres. Sucedió la madruga del sábado anterior en la 20° calle oriente entre 1° y 3° avenida sur prolongación.

Durante la madrugada de ayer se suscitó un choque vehicular en donde los involucrados fueron primeramente un lujoso automóvil Toyota Camry de color negro, conducido por José “N”, quien venía de poniente a oriente sobre la 20° calle oriente.

Pero al llegar entre 1° y 3° avenida sur prolongación, no guardó su distancia correspondiente y terminó impactándose contra la parte trasera de una Lujosa camioneta tipo pick up Nissan Tipo Frontier color plata Modelo 2017, propiedad de la C. Arrendadora de Bienes México S.A de C.V. Esta camioneta estaba bien estacionada en la 20° calle oriente.

Del fuerte impacto que recibió la camioneta chocó contra un automóvil Chevrolet Aveo color gris modelo 2015, propiedad de la señora Isabel “N”, en este accidente hubo únicamente daños materiales de los vehículos, como el responsable y los dos que estaban estacionados.

En el lugar los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras para que valuaran los daños y así poder deslindar responsabilidades, por lo que el perito de Tránsito en turno se encargó de realizar las primeras diligencias correspondientes y así determinar la situación jurídica del presunto responsable.