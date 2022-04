Se arrojó de un puente

Carlos Mejía

Tapachula. Una persona que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol, se aventó del puente del paso peatonal que se ubica frente al IMSS, ubicado en la 17 calle poniente entre 14.ª y 14.ª privada Avenida Norte. Alrededor de las 13:00 horas reportaron al centro de emergencia, qué una persona presuntamente había sido atropellada por un tráiler, mismo que fue asegurado por personal de la Policía Municipal y de tránsito del estado.

Al realizar las investigaciones por parte de las autoridades, informaron que la persona de aproximadamente 17 a 20 años de edad, se había arrojado del puente peatonal y que el tráiler no lo había atropellado. Aunque ninguna persona fue testigo y no quiso corroborar la información evitándose problema, con las autoridades, el conductor del tráiler también dijo que no había atropellado a ninguna persona y testigos habían informado que se había arrojado del puente.

La persona sin vida se encuentra en calidad de desconocido, vestía una playera de color gris, con franjas negras y rojas, además vestía pantalón guinda, zapatos negros, las personas informaron que se trataba de una persona adicta a las bebidas embriagantes y que presuntamente se había quitado la vida.