17 policías despedidos por pedir mejor sueldo

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

El alcalde de La Concordia, José Miguel Córdova García, despidió a un grupo de 16 policías municipales cuyo único error fue exigir un salario justo, ya que percibían mil 700 pesos quincenales, el sueldo de uniformados más bajo en la entidad.

Los afectados, quienes piden el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que no permita esa injusticia en su contra, dijeron sentirse decepcionados de haber apoyado ciegamente en la pasada campaña electoral al hoy edil que no le importa dejar a sus familias sin sustento, mientras él vive rodeado de lujos y extravagancias.

Explicaron que el presidente municipal no les dio la cara y el pasado viernes envió a su secretario particular a notificarles su despido.

El edil también decidió dejar sin trabajo al director de la Policía Municipal, Francisco Javier Sandoval Coutiño, quien ha desempeñado ese cargo al menos 25 años en 10 municipios diferentes, al creer que él impulsó a sus subalternos a solicitar una nivelación salarial.

La Policía de La Concordia actualmente cuenta con poco más de 40 elementos, lo que representa la mitad de uniformados que debería, y es que a finales de año una veintena de ellos decidió renunciar por el bajo salario y las condiciones precarias en las que desempeñaban sus funciones.

Los policías que se quedaron sin empleo por demandar un sueldo digno lamentaron que el diputado local Miguel Ángel Córdova Ochoa les haya dado la espalda y permita que su hijo “Miky” trate a la gente que lo llevó al triunfo con desprecios y humillaciones.

Recordaron que el alcalde José Miguel se ofreció a apoyarlos para que tramitaran su acta de antecedentes no penales y no se vieran más afectados en su economía, pero no lo hizo. Lo que desencadenó la solicitud de aumento laboral.