2020 va a ser un año peor para los migrantes

Ainer González / Diario de Chiapas

Para 2020, se prevé que el fenómeno migratorio en el sur de México sea peor, consideró Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

El defensor de los derechos humanos en Chiapas, informó que con las acciones emprendidas del Gobierno Mexicano de contener el flujo migratorio centroamericano, se continúa agravando más la crisis humanitaria de las personas que huyen de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Tras el operativo de la Guardia Nacional (GN) y de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), señaló que México apuesta por una actitud de intolerancia contra las personas que huyen de su país, ya que el libre tránsito dejó de ser una opción para los migrantes.

“Todo indica que va a ser peor. La crisis económica se onda más en Centroamérica, no hay manera de subsistir, no hay fuentes de empleo, Centroamérica ha sufrido diversos fenómenos naturales… lo que no hace posible sostenerse humana en estos países”, expuso.

Sin embargo, refirió que diversos grupos y asociaciones civiles están en alerta de lo que pueda ocurrir en el paso fronterizo de México-Guatemala, con el fin de documentar y no permitir que se violenten los derechos humanos de los migrantes.

“México debería tomar una actitud humanitaria y permitir el acceso al libre tránsito a todas las personas porque como bien dice la frase ninguna persona es ilegal”, dijo.

Cabe mencionar que durante los primeros días del año, se estima que de la primera caravana han podido ingresar por territorio chiapaneco alrededor de 800 migrantes, quienes después de burlar los cercos fronterizos, se encuentran varados en Ciudad Hidalgo y Tapachula, a esperas de que las autoridades mexicanas permitan el paso hacia el norte del país para llegar a su destino: los Estados Unidos.