23% del PIB proviene del comercio informal

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

La economía informal en nuestro país ya representa el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, por cada 100 pesos generados de PIB en México, 77 pesos lo generan el 43.5 por ciento de ocupados formales, mientras que 23 pesos los generan el 56.5 por ciento de ocupados en la informalidad.

Esta informalidad a la que se refiere del Inegi, y con base en un estudio realizado entre el año 2013 y el 2019, está compuesta por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios, y también a micronegocios no registrados, que no cuentan con seguridad social y prestaciones sociales.

En cuanto a la ocupación laboral, 43.5 por ciento se emplea en el Sector Formal y 56.5 por ciento en la ocupación informal. Desde el punto de vista de la ocupación, el concepto de informalidad comprende distintas modalidades que van desde el típico micronegocio urbano no registrado ante la autoridad tributaria, hasta formas de trabajo utilizadas por unidades económicas formales que no les dan acceso a la seguridad social.

Mientras que respecto a los sectores económicos informales que contribuyen al PIB, destaca que la actividad de comercio al por menor tiene la mayor participación, siendo del 25 por ciento, en segundo lugar está la construcción con el 15.6 por ciento, en tercer lugar se encuentran las industrias manufactureras con 12.9 por ciento, el cuarto lugar lo ocupan las actividades agropecuarias con el 11.2 por ciento.