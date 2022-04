40 trabajadores, enfermos

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Personal del Hospital “Dr. Jeús Gilberto Gómez Maza” se manifestaron para denunciar la falta de medicamentos, así como insumos para tratar a pacientes con Covid-19, lo cual los pone en riesgo, afirman.

En este sentido también señalaron el trabajo negligente del actual secretario de salud, al referir que se han suspendido las pruebas de Covid, con la intención de disminuir la incidencia de contagios en la entidad.

Y es que aseverraon que no se les ha dado los aditamentos necesarios para atender a los pacientes con alguna afectación respiratoria, ya que se les ha dicho que por no ser una clínica Covid, deben esperar. Indicaron que al no tener los insumos necesarios dejarán de prestar el servicio, ya que tampoco están facultados, ni cuentan con los medicamentos necesarios, por lo que señalaron al actual secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, de negligente y omiso ante las demandas de este hospital.

Dijeron que con el argumento de equipar las clínicas Covid-19, se han llevado equipos médicos como rehabilitadores, terapeutas y también pediatras, lo que prácticamente ha dejado atado de brazos a este hospital. “Estamos trabajando sin medicinas, sin insumos, por ejemplo, anoche se recibió a un paciente con problemas respiratorios, ya que en el Polifórum no quisieron atenderlo por ser un paciente quirúrgico, así que a partir de hoy se colocará una lona donde no se acepta a ningún paciente Covid”, dijeron.