9 de cada 10 mexicanos genera ingresos con el trabajo doméstico

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Más de 2 millones de personas en México, de 15 años y más, obtienen sus ingresos económicos a partir del trabajo doméstico, que representa el 4.5 por ciento de la ocupación laboral en el país.

Este miércoles es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una actividad en la que el 96.7 por ciento de todas las personas ocupadas, lo hace de manera informal.

También en esta fecha es preciso recordar que el trabajo doméstico es una ocupación tradicionalmente femenina, 2.2 millones de mujeres de 15 y más años, ocupan 87.7 por ciento de los puestos de trabajo en esta ocupación.

De las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico 47 por ciento tiene percepciones de hasta un salario mínimo, en tanto que en los hombres la proporción es de 27 por ciento.

Mientras que 4.7 por ciento de los hombres ocupados en el trabajo doméstico se encuentran en un rango de ingresos de tres salarios mínimos o más, únicamente 1.5 por ciento de las mujeres alcanzan en este nivel.

La mayor proporción de las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico cuentan con estudios de primaria 39.2 por ciento y 37.6 por ciento con estudios de secundaria. En contraparte, 26.7 por ciento de los hombres cuentan con primaria y 31.5 por ciento secundaria.

No obstante, hasta el año 2019 el 73.8 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no contaban con prestaciones laborales, situación mayormente presente en las mujeres, pues 75 por ciento de ellas no tiene ninguna prestación laboral, en tanto que en los hombres la proporción asciende a 64.9 por ciento.