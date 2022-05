A dos años del robo de su hija sigue su búsqueda

Ainer González/ Diario de Chiapas

A casi dos años de ir y venir, Alondra Aguilar Pérez, habitante de Tuxtla Gutiérrez, relata su pérdida y como el 2020, año de pandemia por coronavirus, pasó casi desapercibido por dar con el paradero de su hija Elen, de cuatro años, plagiada el 25 de enero de 2019 por su ex pareja.

Entre un cúmulo de documentos y expedientes judiciales, la madre de familia cuenta para este rotativo, el minuto a minuto del momento en que su hija fue hurtada de sus manos por el padre de la menor.

Tratando de ocultar el lagrimar de su rostro, recuerda que su primogénita de nombre Elen Danielle Samayoa Aguilar, fue separada de su entorno social por su padre de nombre Danielle Samayoa Estrada, cuando este asistió a su domicilio con la promesa de saldar adeudos por pensión alimenticia.

Recuerda que el problema dio inicio cuando Samayoa Estrada hizo caso omiso a la demanda por pensión alimenticia, excusándose de problemas psicológicos y familiares; esto de acuerdo a una copia del expediente 1086/2018 al que el Diario de Chiapas tiene acceso.

A través de una serie de movimientos, explica que Samayoa Estrada recurrió a métodos poco ortodoxos para sacar de casa a su hija, y que con ayuda de familiares este logró su cometido, burlarse del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE) y de ella, al no asumir la demanda por alimentos.

“El día 25 de enero de 2019 se presentó mi expareja Danielle Samayoa Estrada con sus padres, Roberto Samayoa Alfaro y María Isabel Estrada Jiménez, y su hermana María José Samayoa Estrada. Llegaron a mi domicilio para hablar acerca de la situación de mi hija, debido a que no se hacía responsable de los gastos que generaba nuestra hija”, explicó la afectada.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulgó que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia en México, donde tres de cada cuatro hijos de padres separados, no reciben está retribución que expide la ley.

Por último, solicitó a las autoridades revisar y dar seguimiento al caso que se ha ido aplazando por la ausencia del padre de la menor en las audiencias.

Por ende, subraya que el Juzgado de Primera instancia Familiar de Tuxtla Gutiérrez del PJE, donde se encuentra la demanda no avanza, por lo que agrega, teme que la autoridad encargada de impartir justicia lo esté protegiendo.

“Desde entonces ya no supe más de mi hija de dos años de edad. El 30 de enero del presente año interpuse una denuncia (consta en la carpeta de investigación 0711-101-0101-2019) en la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que me ayudaran a recuperar a mi menor hija, no he tenido respuestas”, concluyó la madre.