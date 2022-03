A tres años, piden esclarecer muerte de ex diputado

Ainer González / Diario de Chiapas

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en Chiapas (CIOAC) en Chiapas determinó cancelar las movilizaciones previstas para esta semana, por la pandemia del Covid-19.

A tres años del asesinato de Luis Hernández Cruz, uno de los líderes de la CIOAC, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado que dé a conocer los resultados de las investigaciones, ya que se ha postergado.

José Andulio Hernández Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Las Margaritas de la CIOAC, llamó al fiscal general del Estado a dar a conocer las investigaciones del homicidio del ex líder de la Central, así como dar con el paradero de los responsables del crimen, ya que han transcurrido 36 meses sin que se haga justicia.

“No permitiremos que quede impune el cobarde asesinato de nuestro gran maestro Luis Hernández Cruz, debido a que han transcurrido tres años y hasta la fecha no se ha esclarecido, ni mucho menos se ha hecho justicia para dar con el paradero de los responsables de dicho crimen, exigimos resultados de las investigaciones de manera pronta”, expuso.

Sin embargo, arremetió en contra del ex gobernador y actual senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, quien durante su último año de gobierno hizo caso omiso a este delito, ya que la CIOAC presentó pruebas para iniciar la aprehensión de los responsables.

“La CIOAC presentó las pruebas suficientes para imputar una orden de aprehensión en contra de los responsables, pero el gobierno verde que encabezaba Manuel Velasco Coello, no hizo nada al respecto, es por eso que tenemos la duda razonable, que tiene mucho que ver con el tema”, dijo.

Hernández Hernández denunció que el ex titular del Poder Ejecutivo, el ex titular del Poder Legislativo, el ex procurador del Estado y el ex líder de la Alianza de Organizaciones, así como Sindicatos de Izquierda (ASSI), son los responsables del homicidio de quien fuera ex diputado federal de PRD.

“Responsabilizamos a Manuel Velasco Coello, Eduardo Ramírez Aguilar, Raciel López Salazar y Antonio Hernández Cruz, de este brutal crimen… hemos tenido mucha paciencia y tolerancia porque aún confiamos en la justicia”, destacó.

El ex líder campesino fue ejecutado por pistoleros a bordo de una motocicleta, cuando llegaba a su domicilio en una camioneta doble cabina tipo Ford Ranger, color roja con placas CW-01-120 del estado de Chiapas, durante la tarde del 4 de mayo del año 2017.