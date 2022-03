Acusan a director de humillar a estudiantes de primaria

Silvano Bautista / Diario de Chiapas

El comité de padres de familia de la escuela primaria “Hermilo Paniagua”, ubicada en el barrio del Santuario en San Cristóbal de las Casas, se pronunciaron por la destitución del profesor, Caridad Nicolás Urbina García, por considerar que su desempeño ha sido deficiente como director del plantel educativo antes citado y a que demostrado durante el tiempo que se viene desempeñando su falta de compromiso de trabajo, malos tratos y humillaciones a los niños y padres de familia.

Señalaron que esta situación de irregularidades ha ocasionado diversos problemas con los padres de familia, quienes no están de acuerdo con su forma de trabajar toda vez que lo acusan de ser negligente al no estar pendiente en el desempeño del personal docente que presta su servicio en dicho plantel educativo, debido a que muchos niños tienen un bajo nivel de aprendizaje y que no obstante se ha hecho del conocimiento esta situación al cual se ha mostrado indiferente.

Los padres de familia en cuestión aseguran que nunca ha tomado interés en atender sus peticiones, sino todo lo contrario se ha mostrado apático ya que desde que está a cargo del plantel educativo nunca se ha preocupado en hacer gestiones ante las instancias educativas correspondientes para el mejoramiento del inmueble.