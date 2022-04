Advierten de cubrebocas que venden en redes sociales

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Adquirir los cubreboca N95 a través de redes sociales, en forma individual y sin el empaque original, es un riesgo para la salud, como lo advirtió este viernes la empresa fabricante.

De acuerdo con la compañía 3M, se están comercializando estas mascarillas de forma fraudulenta, en muchos casos, no cumplen con las especificaciones ni la protección que brinda una mascarilla especializada.?3M señaló que no están etiquetados para su venta individual, y mucho menos se ofrecen a través de cuentas de redes sociales; no obstante, pidieron al público estar atentos a las características de estas mascarillas, para reconocer las que sí sirven y las que son imitaciones.

También señalaron que algunos lotes fallados, que no han cumplido con los estándares de calidad, podrían estar entre los que se ofrecen en redes sociales, algunos incluso con estampados y aditamentos que no corresponden al modelo original de la mascarilla.

En el caso de las mascarillas KN95 que se importan de China, se recomienda poner atención en las siguientes recomendaciones:?Buscar el estándar chino, que debe tener grabada la norma china GB2626-2006, en uno de los extremos de la mascarilla, junto con la identificación KN95.

El certificado de la mascarilla, impreso en el empaque o en una hoja adentro y debe de llevar el modelo, lote, fecha de producción y vencimiento; así como las normas técnicas de los materiales y nombre del fabricante.?Muy importante también es que tengan la adevertencia de que no son de uso médico.