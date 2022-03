Aldama no ha respetado

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

El conflicto no ha tenido solución porque la gente de Aldama no ha sabido respetar el acuerdo de paz, no sabe hacer su política a pesar de las múltiples mesas de negociaciones que se han entablado, señaló en entrevista el alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.

Apenas el martes, recordó, un indígena del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, murió y otro resultó herido de bala luego de ataques con armas de fuego entre pobladores de ese lugar y del vecino municipio de Aldama, por la disputa de 60 hectáreas, de acuerdo con información de La Jornada.

“Por esa razón un grupo de autoridades comunales acudieron al Palacio de Gobierno el miércoles pasado, para que además de exigir justicia, igualmente se establezcan de una vez por todas medidas cautelares en la región, que haya presencia de funcionarios de los derechos humanos, observadores estatales, nacionales e internacionales, así como la Benemérita Cruz Roja, a fin de frenar la violencia y el cruce de balas”, sostuvo el edil.

Reiteró que los habitantes de Santa Martha y otras localidades del municipio de Chenalhó están de luto por la muerte de su ‘hermano’ y esperan que las instancias competentes apliquen justicia, asimismo hagan valer el Estado de Derecho y la ley porque son muchas las injusticias cometidas.

En este contexto, cabe recordar que el pasado 18 de este mes, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), destacamentados en centro Santa Martha, del municipio Chenalhó, fueron despojado de sus armamentos de cargo y municiones por un grupo de 80 comuneros de santa Martha. Se sabe que es un total de 20 armas entre armas largas, 5.56 mm y cortas de nueve milímetros. Hasta el momento, los comuneros del sector Santa Martha mantienen en su poder las armas.