Amagan operadores con parar transporte mañana

Ainer González / Diario de Chiapas

Por abusos de funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, operadores del transporte público de toda la entidad advirtieron que de continuar las medidas para laborar pararán la movilidad.

Operadores del transporte público en Chiapas amagaron con realizar un paro indefinido de labores a partir del día de mañana 9 de julio, esto, después de realizar una marcha pacífica del parque Chiapasiónate a Palacio de Gobierno, para denunciar las medidas que la Secretaría de Movilidad y Transporte les ha pedido tomar en tiempos de Coronavirus, pero que en nada han beneficiado a los conductores y tampoco a la población usuaria.

Mientras la Alianza del Autotransporte en Chiapas afirma que esta determinación corresponde a intereses de algunos, la Federación de Cooperativas de Transportistas de Chiapas (Fecotrach), reconoció que esta manifestación es válida, porque son los ‘trabajadores del volante’ los afectados y no los concesionarios.

Por su parte, Javier López, representante de la Ruta 108 de Tuxtla, comentó que con las nuevas políticas de movilidad, a los transportistas se les complica llegar a la cuota diaria, donde además de sostener dicho pago tienen que adquirir productos sanitizantes para las unidades y usuarios.

Otro problema, expuso, es la compra de gasolina que ha ido variando su precio en los últimos meses, siendo la principal afectación para los operadores ya que el concesionado exige cuota y tanque de combustible lleno.

“Hace tres meses que esto empezó no se resentía tanto por la gasolina, ahorita la gasolina subió y ya no es lo mismo y súmale que es un foco rojo, aquí estamos sufriendo… hoy en día la gasolina sube, el chofer entrega menos cuenta, el socio ni el chofer ganan, entonces ahí dice el concesionado, paro mi carro y el chofer dice no, dónde voy a comer, caemos en una cadena preocupante”, indicó.

A pesar de que la alianza de Autotransporte en Chiapas, asevera que la organización no está involucrada en esta manifestación, reconocieron que las medidas que la Secretaría de Transporte ha impuesto durante esta contingencia, no han beneficiado a nadie.

“Tiene que ponerle más creatividad la autoridad para que no sean multas de mil pesos y ahorita cómo lo agarran, esa parte sí hace falta”, expresó el presidente de la Alianza, Mario Bustamante Grajales.