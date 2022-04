Amedrentan a sujeto por hacer denuncia

M de R / Diario de Chiapas

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, amenazaron y amedrentaron a una persona que habría sido detenido con anterioridad, luego de que expusiera su caso en redes sociales como muestra de la corrupción dentro del gobierno de Carlos Morales Vázquez.

En días pasados, circuló en redes sociales y este medio retomó la situación que vivió un ciudadano que fue detenido por policías municipales, quienes indebidamente, esposaron y metieron a “La Popular” por presunta violación a la ley; además de que enviaron al corralón su vehículo.

El afectado habría señalado en su denuncia pública a las redes sociales, que en esa ocasión llevaba más de nueve mil pesos en efectivo, los cuales desaparecieron y los propios policías no dieron cuenta de ese dinero; haciéndose de la ‘vista gorda’, cuando no había nadie más que ellos quienes tomaron ese dinero.

No conformes con el dinero que los policías robaron al sujeto; lo mandaron a llamar para cuestionarlo por la publicación que había hecho; según la agresión iba dirigida a que le iban a investigar.

“Hoy me citaron en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal porque vieron mi caso en las redes sociales y decidieron investigar y me topo con que el Secumple, en este caso mejor conocido como La Popular, ¿sabes cuánto notifican de la multa?, solo 800 pesos; siendo que me cobraron mil 500 para poder salir. ¿Te imaginas cuánto roba el alcaide?”

Señaló el sujeto en las redes sociales, luego de presentarse en “La Popular”, lo que le llamó la atención, así como lo describe, es la cantidad de dinero que no es reportado (700 pesos), siendo que hay casos en el que los detenidos tienen que pagar más de multa, por lo que hay más desvío de recursos.

“Este es un solo caso; al día son decenas como éste, a unos que (según denuncias), les ‘siembran’ pruebas (drogas) la cuota sube arriba de dos mil pesos, por lo que esto es una corrupción a más no poder”.

Estos actos de putrefacción que se viven en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son prueba viva de la falta de control que tiene el edil Carlos Morales y lo desprotegida que deja a la gente tuxtleca, por no atender lo que debería, la integridad y honestidad del cuerpo policiaco.