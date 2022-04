Analizan posponer ley

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

María del Rosario Bonifaz Alfonzo, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), compareció ante la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas para abordar temas relacionados con la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Chiapas y sus Municipios, la Ley Ambiental del Estado de Chiapas, además de la Justificación y Aclaración de los gastos ejecutados por la dependencia estatal en el ejercicio fiscal 2019.

La funcionaria expuso los motivos por los que la dependencia a su cargo propone una prórroga en la aplicación de sanciones vinculadas a la Ley de Residuos Sólidos, misma que fue propuesta por el Gobierno de Chiapas a través de la Semahn y aprobada el 19 de junio del 2019.

Dijo que, dicha legislación no tendrá modificaciones en sus temas centrales, los cuales están relacionados con las restricciones en el uso de los plásticos de un solo uso en Chiapas y dejó en claro que no es interés del gobierno del estado impulsar el uso de este tipo de materiales; sin embargo, ante una crisis sanitaria, en la que un descuido puede generar un contagio, no es posible dejar sin herramientas a la población.

“El cuidado del medio ambiente es el objeto central de la Secretaría, la Ley de Residuos Sólidos para el estado de Chiapas y sus municipios es muestra de ello y está vigente. No se está dando marcha atrás a la regulación de los plásticos, sólo se está proponiendo aplazar la entrada en vigor de su regulación”, expresó.

La suspensión temporal o aplazamiento de la entrada en vigor de la regulación de los plásticos de un solo uso, debe analizarse integralmente, ya que tiene aristas de salud, sociales, económicas e institucionales, entre otras.

En la legislación vigente la prohibición del uso de plásticos de un solo uso en Chiapas entraría en vigor el 20 de junio y en su segunda etapa, el 20 de diciembre de 2020; con las reformas propuestas por la Semahn, los plazos de la Ley de Residuos Sólidos se aplazarían al 1 de enero y la segunda etapa al 1 de julio de 2021, en caso de que la propuesta sea aprobada por el Congreso del Estado, que ya analiza aprobar o descartar la iniciativa.