“Ante Covid, todos somos responsables”

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo preventivo y abonar al cuidado de la salud en Chiapas, en el programa Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla, se contó con la participación del doctor Hernán León Velasco, médico cirujano y especialista en urología.

En esta entrevista se pudieron conocer algunos detalles de la pandemia del Covid-19 que actualmente ha golpeado al mundo, y donde Tuxtla Gutiérrez no ha sido la excepción, ya que actualmente se tiene una semaforización epidemiológica variable.

León Velasco refirió que entre los síntomas del Coronavirus que se pueden presentar son dolor de cuerpo, tos, dolor de garganta o incluso hay algunos casos que son asintomáticos, por ello que se tenga que reforzar la prevención en el tema.

Expresó que desde un inicio las autoridades federales refirieron que hay sectores más vulnerables a causa de la edad y padecimientos crónicos; sin embargo, las cifras están refiriendo que tanto pueden ser jóvenes como personas adultas las que fallezcan por Covid-19.

Por ello, la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo preventivo y atender el llamado de las autoridades de todos los niveles de gobierno para salvaguardar la propia vida, expresó el especialista.

Sobre los sujetos asintomáticos, el médico refirió que las personas que están cercanas a grupos grandes tendrían que tener mayor cuidado, principalmente el sector médico en el estado, para reducir los riesgos; en cuanto al tiempo de incubación de este virus, expresó que se tiene un promedio de entre cuatro a seis días; sin embargo, pueden ser desde el primero, segundo, hasta el día número 15 donde se puedan tener síntomas.

Otro de los temas que tocó el especialista y que tomó como importantes es el de los cubrebocas, los cuales tienen que ser utilizados por la sociedad en general, ya que esto permitirá una reducción importante de posibilidades de contagio, por ello el que se refuerce la prevención.

Lamentó que tanto funcionarios como presidentes o gobernadores no estén haciendo uso de este importante artefacto que marca la pauta para no contagiarse o que ayuda mucho para no llegar a este punto, ya que al ser figuras públicas o líderes de opinión tienen una obligación moral de dar el ejemplo.

En este contexto, los ciudadanos tienen también la responsabilidad de poner su granito de arena y hacer el 50 por ciento que les corresponde porque como se ha dicho en otros espacios “de nada sirve si la autoridad hace su trabajo, si la sociedad no acata las medidas o viceversa, si la sociedad atiende las acciones preventivas y el gobierno no hace su trabajo, se tendrán pésimos resultados”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades en general a poner un mayor trabajo de sensibilización y atención a las necesidades de los ciudadanos, pero también pidió a la sociedad en general cuidar su vida, “la definición de un color en la semaforización es de cada uno, es decir, aun cuando se tengan determinaciones por parte de la autoridad, la sociedad será quien cuide de su propia vida”.