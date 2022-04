Apuestan al turismo de reuniones

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Chiapas se ha destacado por ser uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional, en rubros como turismo de aventura o ecoturismo; sin embargo, existe una categoría que no ha tenido un despunte importante: el turismo de reuniones.

En este sentido, Roberto Alabat Albores, director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas, dijo que actualmente se están buscando alternativas que permitan ganar eventos, es decir, en donde Chiapas sea la sede de algunos acontecimientos de talla nacional, por lo que la proyección para este 2020 es de 15 reuniones confirmadas.

Señaló que la realidad es que se está trabajando con un edificio de más de 30 años, lo cual requiere de mejoras y se está atendiendo el tema, incluso con asesorías con la Secretaría de Obras Públicas, pero sería indispensable –dijo- crear un nuevo centro de convenciones.

Sin dar pie a que exista posibilidad en este sexenio, mencionó que ya están en pláticas y planes para la creación de un edificio de esta magnitud, pero se está verificando un terreno que pueda ser adecuado para tal fin, por lo que hasta ahora el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas sigue siendo una alternativa.

Indicó que este recinto tiene buenos estándares de servicio, por lo que la capacidad de atención es de por lo menos mil 500 asistentes en los salones y en el Polyforum con capacidad de 3 mil 875 personas.

Cabe mencionar que en el estándar nacional se habla de que estar en competencia se requiere de una capacidad de por lo menos 10 mil asistentes, por ello el que sea ya una opción el crear un nuevo centro de convenciones.

Pero para poder alcanzar este objetivo, aclaró, debe haber un trabajo conjunto entre la iniciativa privada y pública para edificar un nuevo recinto y éste esté complementado con habitaciones de hotel, tiendas y restaurantes.

Dijo que podría ser en este sexenio cuando se pudiera realizar este proyecto, pero aún no se define, por lo que no puede haber anuncio alguno. Por lo que se espera que a lo largo de este año se puedan concretar algunas pláticas y definir si es posible o no la realización de una obra de este tipo en la capital chiapaneca.