Asegurarse antes de la normalidad

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

A pesar de tener un año de contingencia sanitaria, en algunos estados la situación comienza a aclararse; por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que es muy importante que los dueños de automóviles se protejan en caso de algún accidente con sus seguros o se regularicen antes de que las actividades vuelvan a la normalidad.

“Proteger tu coche no significa sólo ser precavido mientras te encuentras al volante; ampararte con un seguro es lo óptimo, siempre y cuando conozcas los términos relacionados con él”, señaló.

En México, siete de cada diez autos no tiene un seguro ante accidentes y robos; una situación que aplica también a Chiapas.

Además refirió dos razones principales por las que los mexicanos no se aseguran según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (INIF): por considerarlo muy caro y por no saber dónde contratar un seguro.

“La importancia de contar con un seguro de automóvil que ampare al usuario económicamente frente a distintos riesgos, según la cobertura que contrate, convirtiéndose en una inversión y no en un gasto”, indicó.

En este sentido, recomendó que al contratar un usuario no se proporcionen datos falsos que puedan invalidar el seguro, no firmar documentos en blanco a ningún agente, leer detenidamente la solicitud y verificar que los datos estén correctos, verificar que la aseguradora tenga prestigio en el mercado y, por último, no quedarse con dudas respecto a los términos de la póliza.