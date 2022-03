Ayuntamiento de Carlos Morales, de ocurrencias: PRD

Ainer González / Diario de Chiapas

En el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no existe un plan de desarrollo municipal porque desde octubre del año 2018 se ha gobernado con ocurrencias, pronunció la dirigencia estatal del Partido Revolución Democrática en Chiapas (PRD).

César Espinosa Morales, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD en Chiapas, comentó que el gobierno municipal de Tuxtla a cargo de Carlos Morales Vázquez, no tiene rumbo, ni una estrategia firme para dar una solución inmediata a los problemas de inseguridad y de desarrollo urbano.

El militante del ‘Sol Azteca’ sentenció que Morales Vázquez ya no es candidato a la presidencia por Tuxtla, por lo que debe fungir como máxima autoridad municipal en la capital, en vez de invisibilizar los problemas que atañen a la ciudadanía.

“Los que llegaron hoy al gobierno municipal hoy son gobierno ya no son candidatos… la inseguridad en Tuxtla es un problema latente, hoy a plena luz del día en el cuadro principal de Tuxtla, lo que es el centro, pues hay carteritas, Tuxtla vive un alto grado de inseguridad”, consideró.

Por lo anterior, planteó que si el Ayuntamiento contara con un plan de desarrollo municipal éste no fuera de ocurrencias.

En cuanto a la promoción personalizada de campaña del edil de Tuxtla, Espinosa Morales señaló que el munícipe está haciendo lo posible por ocupar otro espacio en la función pública, ya que con lo desempeñado hasta el momento no le alcanza.

“Mal no, está viendo a qué espacio pueda saltar porque no se dibuja un gobierno con un plan de desarrollo municipal, no hay plan de desarrollo, creo que es un gobierno de ocurrencias, al igual que el de Andrés Manuel, que es un gobierno que hoy amanece con un ‘cachito’ de lotería, mañana quién sabe qué otra maroma se pueda presentar”, puntualizó.

CAMPAÑA “yo te defiendo”

En cuanto a los trabajos internos del partido, el presidente del CDE indicó que el ‘Sol Azteca’ en Chiapas inició este 12 de febrero con la campaña nacional “Yo te defiendo”, cual tiene el objetivo de asesorar y representar legalmente a la ciudadanía que se sientan vulnerados de sus derechos.

En este sentido, apuntó que el PRD se encuentra preocupado por la falta de medicamentos, la nula atención médica y especializada, y la negativa a la hospitalización que millones de mexicanos están padeciendo.

“El PRD estatal viene a sumarse a un programa a nivel nacional, para poder defender a todos los ciudadanos de las violaciones graves a sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 4 que es el derecho a la salud”, dijo.

Por ello, matizó que el PRD dará asesoría jurídica directa y gratuita a los ciudadanos y ciudadanas que pretendan interponer amparos indirectos ante el Poder Judicial, para que el Poder Ejecutivo otorgue atención médica.

Espinosa Morales destacó que con la campaña “Yo te defiendo” se han presentado más de 100 amparos a nivel nacional, de los cuales ganando 16 amparos, donde un juez federal ordena al Poder Ejecutivo que se otorgue atención médica… “hay muchos niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos, hay mucha gente que se ha muerto en la sala de urgencias en hospitales”.