Carlos Morales llegó a gobernar con odio

Ainer González / Diario de Chiapas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside Carlos Morales Vázquez, es el más apático de los 124 municipios que tiene Chiapas, consideró Iván Sánchez Camacho, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en la capital, en entrevista con Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla.

Lo que está viviendo la población de Tuxtla Gutiérrez es grave y lamentable, ya que la inseguridad llegó para quedarse en la actual administración municipal, expuso el ex regidor de la capital.

Sánchez Camacho indicó que día a día se conoce el malestar e inconformidad de la ciudadanía por la nula respuesta en materia de seguridad de quien gobierna la capital, por lo que planteó como urgente retomar el camino.

“Estamos viviendo un problema grave de seguridad, es lamentable que a cada día… o ya robaron, o ya saltaron, o ya entraron a robar, eso debe estar sucediendo en Tuxtla Gutiérrez, pero como no hay gobierno con eficiencia que necesita gobernar… es necesario que se retome el camino”, opinó.

El también consejero estatal del PRI en Chiapas, indicó que tras recorrer las colonias, calles y mercados del municipio no ha encontrado un comentario positivo del gobierno, ya que los sectores han sido olvidados y opacados por un gobierno aferrado a ambiciones personales y familiares.

“Carlos Morales Vázquez y su equipo no ha hecho nada para ayudar a esas familias, y esas familias lo tienen claro… ¿ha hecho algo por ustedes Carlos Morales en esta pandemia? Y todos te van a decir que no, no se ha venido a parar, dicen, desde que es gobierno en la capital no se ha venido a dar una sola vuelta”, denunció.

El priísta manifestó que además de la falta de garantías en materia de seguridad, también se observa la poca voluntad municipal de ayudar a las empresas y ciudadanos que se han visto en números rojos por los estragos de la pandemia.

“Eso habla del abandono y sobre todo, del no sentir lo que la tiene, eso se llama empatía… eso se tiene que arreglar”, dijo.

A lo anterior, afirmó que hoy Tuxtla Gutiérrez es un mal ejemplo para otros municipios en materia de seguridad y economía, pese a ser la capital del estado. “Hay un profundo descontento del actuar del alcalde”.

Por lo anterior, adelantó su compromiso y apoyo con la población, en donde se estará movilizando como ciudadano y político para exigir mejoras en el municipio.

“Nos vamos a manifestar… si Carlos no reconsidera y el Congreso del Estado no toma las opiniones de la gente, nos vamos a manifestar”, expuso.