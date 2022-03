Cientos de maestros piden pago inmediato de sueldos

Ainer González / Diario de Chiapas

Docentes de Telebachillerato Comunitario en Chiapas (TBC) urgieron a la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) el pago inmediato de cinco meses de sueldos para los 690 maestros que conforman este nivel educativo, ya que durante el 2020 no han recibido un solo peso.

Eric Carpio, docente del plantel 230 del TBC en el municipio de Villa Corzo, informó que desde enero de este año la autoridad educativa ha aplazado el pago de sueldos a los maestros que conforman este nivel.

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19 en todo el país, solicitó a la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, el pago de las 10 quincenas correspondientes al periodo escolar 2020, ya que 690 familias en aislamiento dependen de estos sueldos.

“Se nos adeuda de todo el ejercicio 2020, es decir, de enero a la fecha no hemos recibido un solo peso”, mencionó.

En contexto, lamentó que la titular de la SE no atienda esta petición, pese a que el Gobierno Federal haya enviado en abril más de 24 millones de pesos para el pago a los docentes de Telebachillerato Comunitario.

“No es posible que al día de hoy no se nos haya pagado un solo peso de nuestros salarios, tenemos el conocimiento y lo hemos demostrado siempre con argumentos que la Federación, el pasado 14 de abril envío más de 24 millones de pesos al Gobierno del Estado de Chiapas y al día de hoy 8 de mayo, no se nos ha pagado un solo peso. No tenemos ni una información respecto a cuál es el proceso de nuestros pagos”, puntualizó.

Por su parte, Horacio Pozo Champo, docente responsable del plantel 145 del TBC en Jiquipilas, pidió la destitución de la coordinadora del TBC, Edaly Álvarez González, por no respaldar a los maestros y hacer caso omiso a sus peticiones.

Por ello, demandó a la Secretaría de Educación un cambio en la coordinación del TBC, ya que la actual coordinadora carece de solidaridad laboral, pues opera en contra de los 690 docentes.