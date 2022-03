Ciudadanos desconocen qué se festeja el 5 de febrero

Ainer González/ Diario de Chiapas

El primer puente de 2020 no pasó desapercibido para los chiapanecos y chiapanecas, pero sí la de su conmemoración oficial.

Este miércoles 5 de febrero se celebra la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por disposición oficial este día feriado se recorrió para el lunes 3 de febrero, es decir, los centros educativos no tuvieron clases y la mayoría de los trabajadores del Estado no laboraron.

Pero, a 103 años de la creación de la Constitución qué sabe la ciudadanía de este acontecimiento histórico, –¿se conoce el motivo por el cual este lunes fue inhábil?– a través de un censo, todo parece indicar que no, al cuestionarlos, la mayoría de ellos, sabían que el motivo fue porque se recorrió el 5 de febrero; sin embargo, no supieron con exactitud lo que se conmemora.

“Ya me quemaron, la verdad es que no sé… Es por el 5 de febrero, ya se me olvidó, es por lo de la Constitución”, respondían con incertidumbre algunos jóvenes que paseaban en un día sin clases.

Sin embargo, muchos adultos llegaron a confundir el 5 de febrero con el 24, es decir, con el Día de la Bandera.

“5 de febrero, Día de la bandera, eso es a lo que corresponde, creo yo, sino es porque se me olvida un poco, sí 5 de febrero, es un día inhábil, se adelanta como ya está previsto”, indicaban con seguridad.

El primer lunes de febrero así pintó para muchos ciudadanos que disfrutaron un día sin actividades laborales, desconociendo el por qué.

Es de mencionar, que el próximo día feriado será el 16 de marzo, es decir, el tercer lunes de marzo, para conmemorar el natalicio de Benito Juárez García, quien nació el 21 de marzo de 1806, por lo que muchos sabrán la razón de no ir a la escuela o a trabajar.