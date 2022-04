Ciudadanos en contra de aumentos en la capital

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Gran controversia ha generado el posicionamiento del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, puesto que al parecer no le importa la crisis económica por la que atraviesan los capitalinos, ya que ha propuesto el incremento de diversos conceptos en la capital, como el del predial.

Y es que la actualización de la Ley de Ingresos para Tuxtla Gutiérrez en el ejercicio fiscal 2021, tiene como esencia un incremento en costos y tarifas, lo que no ha sido bien visto por parte de los tuxtlecos, quienes piden un poco de sensibilidad y congruencia.

La base de esta actualización de ingresos contempla que en por lo menos 50 polígonos en la capital se deberá pagar hasta un 10 por ciento más en el pago del predial, además de que se prevé un aumento de hasta el tres por ciento en otras cuotas.

A decir de los propios ciudadanos, este presidente no ha tenido la pauta necesaria para brindar alternativas de mejoras, sino todo lo contrario, está “enterrando el diente” a la economía familiar.

Este rotativo realizó un sondeo para conocer la opinión pública respecto a este tema y los entrevistados coincidieron en que no hay para dónde con este gobierno municipal, pues en vez de trazar estrategias a favor de una reactivación económica, se está pensando únicamente en aumentos, lo que no ayuda mucho.

Por ejemplo, el señor Francisco Javier Castillejos dijo que es una falta de respeto con estos incrementos que se pretenden implementar, “está mal este incremento, no se debe hacer de eso, al contrario, se debe de bajar, el llamado al presidente es que sea justo”.

El señor José Luis mencionó que debe haber justicia y sentido común por parte de la autoridad, “la decisión de querer incrementar el predial es totalmente inadecuado, con la economía de la gente no es idóneo, aparte el tema de salud con mayor razón no hay movimiento económico, no hay negocio, todo está bajo; el llamado al presidente es que sea congruente, ellos saben de dónde sacar dinero pero que no le quieran seguir quitando más al pueblo”.

La señora María del Socorro dijo: “No estoy de acuerdo, con lo que pasó con la pandemia mucha gente no tenemos para comer, y ahora con aumentos debe ser todo lo contrario, que sea justo, que se ponga ‘la mano en el corazón’, ya que no todos tenemos para pagar de más, que trabaje para el pueblo, no sólo para sus bolsas porque esa es la realidad, ya que todo el pueblo se calla”.

La señora Martha simplemente se limitó a decir que conoce poco del tema, pero que es injusto cualquier tipo de incremento, afirmando que no se está en condiciones para pagar más, sobre todo en el tema que se vive en todo el país como es la pandemia.

El señor Juan Carlos Hernández dijo que es injusto e inadecuado impulsar estos incrementos, “no considero adecuado el incremento, ya que es indebido por la situación que estamos pasando, el llamado al presidente es que fomente más empleo”.

Por su parte, el señor José Gutiérrez opinó: “En este momento es una injusticia, aparte hay que considerar que no hay empleo, todo lo contrario se están perdiendo empleos, entonces de dónde sacará uno para pagar esos costos del predial, al contrario es algo alto el que se tiene, incluso, si hubiera un beneficio de estos impuestos para el pueblo estaría de considerarse, pero la realidad es que no se tiene ninguna mejora; el llamado al presidente es que no se aumente ningún impuesto en este momento, sobre todo por la pandemia y las afectaciones que se han derivado de la misma”.

El señor Emilio de Jesús mencionó: “Ojalá que no haya aumento, que de por sí hay muchos aumentos ya está alto, la crisis es considerable, debería haber consideración por parte de las autoridades, que nos tomen en cuenta y esperemos no más daños y afectaciones”.

La señora Patricia Rincón comentó: “No sabría decirle, porque no he escuchado nada de lo que dice el señor Carlos Morales, pero no es de mi agrado porque solo persigue a los indígenas que están en el parque buscando sus sustentos diarios y no se vale, pero como no se informa no se sabe qué determinaciones se toman en la capital”, expresó.

De esta forma, los ciudadanos han mostrado el descontento que tienen ante diversas disposiciones y propuestas que se pretenden llevar a cabo en el Ayuntamiento capitalino, señalando que debe haber más empatía por parte del edil Carlos Morales, y más sentido común en cuanto a la necesidad de la gente. Sobresale también que los propios ciudadanos piden congruencia en el actuar y no sólo propuestas a favor de la administración sino del pueblo mismo, situación que ha carecido el actual gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez.

?