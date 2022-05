Condenan operativo por violento

Ainer González / Diario de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) dio a conocer que durante la mañana del 15 de octubre alrededor de 300 elementos de las policías Estatal, Municipal y Sectorial, así como de la Guardia Nacional (GN) reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, donde privaron de la libertad a un par de ciudadanos.

La organización defensora de los derechos humanos, informó que dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.

En un video, manifestó que se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe; y de César Hernández Feliciano, de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, ambos del municipio de Chilón, acusados de ataques a las vías de comunicación.

Por lo anterior, manifestó que los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.

De acuerdo con los testimonios de José Luis y César, el Frayba relató que “la Policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros sólo traíamos pancartas y mantas… Los policías me decían que me iba a llevar al ‘Amate’, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada me traían”.

“Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola bocabajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al ‘Amate’, que me comunique con los líderes para levantar el bloqueo”, testimonio de Hernández Feliciano.

El centro expuso que los representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un campamento de la Guardia Nacional en el ejido de San Sebastián Bachajón, en Chilón, donde exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, el Frayba llamó al Estado mexicano para que libere inmediatamente a José Luis y César Hernández, como el de garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del pueblo maya tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación e investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población de Chilón.