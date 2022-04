Confinamiento pega mentalmente: CRM

Silvano Baustista I. / Diario de Chiapas

Ante la contingencia sanitaria, la mayoría de las personas no se imaginaron que la cuarentena se extendería y al no estar acostumbrados a esta rutina, les ha pegado a nivel mental porque se han generado cuestiones secundarias ante el estrés que ha envuelto a los hogares, señaló Ana Palacios Lara, coordinadora del Área de Psicología de la Cruz Roja Mexicana (CRM) en Chiapas.

Por ello, recomendó algunas acciones para no generar estrés por el trabajo en casa u “home office” e incluso otras actividades que se desarrollan en el hogar como la tarea con los hijos y el aseo del hogar.

En primer lugar, comentó que es necesaria una comunicación asertiva entre jefes y subordinados, delimitar horarios de trabajo, así como un área específica para laborar sin distracciones, dejar 30 minutos por cada dos horas de trabajo, apuntar metas diarias y semanales y ponerlo en un lugar visible e ir tachando. Otro consejo que apuntó es el de dejar de lado el trabajo para generar espacios familiares y establecer prioridades de carga de trabajo.

Exhortó a mantenerse alerta de tener algún conflicto y prender el “foco rojo”, ya que las noticias por el número de contagiados y muertes estresa y se le agrega el trabajo en casa es peor: “No todos estamos en el mismo barco, por ello hay que delimitar algunas cosas”.

“Todos estamos vulnerables y se trata de ser empáticos desde las jerarquías, por lo que si el rendimiento no es el adecuado hay que tener una comunicación asertiva para encontrar soluciones. Hay que equilibrar la balanza para trabajar correctamente en orden y con armonía para ser más eficientes”, continuó.

Por otro lado, invitó a no caer en los extremos, como aceptar más carga de trabajo o bien caer en la procrastinación que es postergar las actividades y saturarse de trabajo por no hacerlo a tiempo, por lo que es necesario organizarse para no caer en el estrés.