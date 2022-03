Constructores se manifiestan

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

Como parte de las manifestaciones e inconformidades del gremio de la construcción, este lunes, ingenieros y arquitectos agremiados a diversos colegios realizaron una caravana motorizada desde la fuente “Diana Cazadora” hasta el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

En el plantón que realizaron frente a Palacio de Gobierno, los profesionales de la construcción desplegaron una manta donde señalan que desean el combate a la corrupción.

Pedro Ochoa Espinosa, vicepresidente del Consejo Técnico Ciudadano Anticorrupción, señaló que, desde su campaña, el mandatario estatal señaló que en el puesto de la Secretaría de Obras Públicas estarían personas capacitadas y con el perfil en el ramo.

“Pero esto no se ha cumplido, mucho menos ahora con la incorporación de Ángel Carlos Torres Culebro, a la secretaría, estamos muy molestos porque él no cumple con el perfil al ser licenciado, y no tiene nada que ver con la construcción”, puntualizó.

Además, pidieron transparencia para quienes tendrán las obras en el estado, y tomar en cuenta al gremio chiapaneco a fin de que los recursos queden en la entidad y no se vayan a otros estados.

Ochoa Espinosa dijo que, de acuerdo con la Constitución Política de Chiapas, se debe dar preferencia a los chiapanecos para ocupar cargos públicos, situación que no cumple en la Secretaría de Obras Públicas.