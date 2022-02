Cubreboca sí evita contagios

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

El uso de cubreboca debe ser la norma entre la población, aunque no se tengan los síntomas de la enfermedad, porque los análisis recientes demuestran que resulta una barrera fundamental para evitar más contagios, aseguró la epidemióloga, Rosa Margarita Durán García.

De acuerdo con la también especialista en salud pública, y docente de la Unicach, “el uso de cubreboca es vital, pues en estos momentos la epidemia pasa por una fase de transmisión intensa”.

Incluso informó que al usarlo de manera correcta disminuye “en un porcentaje bien elevado” la probabilidad de enfermarse.

En cuanto al material del cubreboca, para que sea eficaz, debe ser lo suficientemente resistente y con los poros bien pequeños para no dejar pasar el virus, por eso aquellos que se hacen con telas muy ligeras o no tienen forros no sirven.

Y aclaró: “Los cubreboca de lana o tejidos no funcionan; los que resultan efectivos, aunque sean elaborados en casa, deben cumplir con tener tres o cuatro capas; la primera, interna, de algodón, una capa media de polipropileno, y una externa de poliéster. Si es a cuatro capas, lo recomendable es que sean todas de algodón.