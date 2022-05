Demandan servicios de justicia

Silvano Bautista / Diario de Chiapas

En medio de un panorama poco alentador para personas que tienen el infortunio de llevar un procedimiento penal, así como para los abogados del Distrito Judicial de Motozintla, en el marco de la celebración del “Día del Abogado”, se le pidió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la activación del Juzgado de Control y Enjuiciamiento, así como del Centro de Reinserción Social Número 6 de Motozintla.

Hazael David Pérez González, presidente del Colegio de Abogados del Distrito Judicial de Motozintla, señaló que desde hace tres años ha gestionado esto y hasta la fecha no han tenido respuesta a sus demandas.

Consideró que no se puede hablar de una justicia pronta y expedita para la región Sierra Madre de Chiapas, cuando es el único distrito judicial en el cual no cuentan con estos servicios elementales de justicia, cuando este distrito se integra por 10 municipios con más de 330 mil personas que no tienen servicios de justicia.

Entrevistado al respecto, lamentó que las autoridades de justicia vean a la población como ciudadanos de tercera en materia de justicia, situación que ya no debería de existir en un estado democrático como en el que se presume.

Dijo que los ciudadanos de este distrito, anhelan un estado constitucional, humanista, como dijo Simón Bolívar: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y en ella se sustenta la igualdad y la libertad”.

Por todo ello, Pérez González dejó en claro que no se está cometiendo ninguna injusticia, sino que, por el contrario, más bien la están padeciendo y si bien es cierto, que como dijo el gran filósofo Sócrates, “que era preferible padecerla”, esto no debería ser así y no tener edificios de justicia, convertidos en ‘elefantes blancos’.

Todo ello se traduce en la carencia de servicios de administración de justicia en los 11 municipios que conforman este distrito judicial ante la ausencia de un juzgado de juicios orales en materia penal para que los habitantes de esa región tengan acceso a la justicia.

Pérez González señaló que esta problemática se presenta desde hace tres años cuando ha insistido al Poder Judicial del Estado y a la Judicatura Federal para que se les dote del personal en materia de Justicia, pero lamentó que a la fecha no han obtenido respuesta alguna.