Denuncian discriminación

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las circunstancias que más ha generado controversia e indignación es el posicionamiento de algunas empresas o negocios que no han abonado realmente a la tranquilidad y estabilidad social ante la pandemia que se vive por el Covid-19.

Lamentablemente ha sido todo lo contrario, incluso caen en acciones de discriminación, aunque la justificante es que buscan reducir los riesgos, lo que para muchos sectores de la sociedad es una verdadera mentira y un abuso a los ciudadanos que requieren de algún tipo de servicio.

Y es que continúan llegando las denuncias sobre las tiendas de autoservicio “Oxxo” en la ciudad capital, en donde ahora desde un inicio ponen pancartas y letreros con el mensaje de que no dejan entrar a personas embarazadas, de la tercera edad o incluso a niños, lo que para muchos es un acto discriminatorio.

Se entiende que se busca reducir riesgos y ahora hay disposiciones como la utilización obligatoria del cubrebocas, así como mantener la distancia, pero no dejar ingresar a algunas personas ha generado molestia y también afectación, principalmente a adultos mayores que tienen que recurrir a estos negocios para adquirir algún producto de primera necesidad; sin embargo, no pueden hacerlo o tienen que buscar otras opciones al no dejarles ingresar a esos negocios.

Arturo Molina, persona de la tercera edad, señaló que es una acción discriminatoria, ya que es una alternativa para adquirir algunos productos, pero es lamentable que no se le deje ingresar