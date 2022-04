Denuncian excesos

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

Rafael C. R. o “Rafael N”, para la Fiscalía General del Estado, dijo que iniciará una batalla legal y jurídica en contra de quien o quienes resulten culpables por la privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones y daño moral en agravio de su persona y de golpes a su menor hija como el robo del celular, en el cual estaban siendo videograbados.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial aseveró: “Cuando se dieron los hechos llegaron los ministeriales a mi casa diciendo que venían siguiendo a una persona y se introdujeron a mi casa y mi esposa les dijo que pasaran, pasaron y no encontraron a nadie, yo estaba en el baño y escuche los murmuros cuando salí mire que eran policías ministeriales y salí, luego ellos dijeron en la casa azul y empezaron a golpear la puerta y como en esa casa hay unos señores de la tercera edad y una niña discapacitada, yo les pregunté si traían orden de aprehensión y fue cuando uno de ellos dijo -este puto sabe algo- y me ganó el tropel sólo para golpearme y me arrastraron como un perro”.

Rafael quien sufre diabetes presenta las huellas de la salvaje golpiza que le propinaron, huellas que son palpables y muy visibles, las cuales presentan un estado de supuración por su misma condición de salud, pero tiene golpes internos que no son visibles y lo tienen en una situación que de no ser atendidos a tiempo hubieran tenido consecuencias funestas.

Su menor hija quien presenció los hechos y filmaba las escenas también fue golpeada, y dijo en la entrevista: “Empecé a grabar cuando a mi papá ya lo llevaban arriba de la camioneta, yo estaba en la parte de mi casa y uno de ellos se me vino encima y me metió tres cachetadas y me dejo caer y me quitó el teléfono y se lo llevó”.

Don Rafael al abundar sobre su detención indicó que lo llevaron con la cara tapada, le doblaron su misma playera para taparle la cara y un policía llevaba su bota en su cuello, situación que le genera una molestia y agregó: “Cuando me llevaron me estuvieron golpeando la cara querían que yo les dijera de los Tribilines pero yo no los conozco, no los conozco, me decían nombres y yo claramente les dije que no los conocía y me torturaron, me daban de cachetadas y golpes en el estómago y hasta un oído lo siento dañado”.