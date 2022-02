Denunciar a quienes lucran con insumos

M de R/ Diario de Chiapas

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que se ha hecho un gran esfuerzo e importantes inversiones con el propósito de poder brindar atención profesional, digna y gratuita a las chiapanecas y los chiapanecos que lo necesiten ante la pandemia de Covid-19, por lo que hizo un llamado a denunciar a quienes traicionan al pueblo al exigir la compra de medicamentos o equipos para garantizar los servicios públicos de salud.

El mandatario enfatizó que la entidad cuenta con 14 Clínicas de Atención Respiratoria Covid-19 completamente equipadas, así como medicamentos e insumos sin costo alguno para la ciudadanía, además del valioso recurso humano que se encuentra no sólo en los hospitales sino también en las ciudades con foco rojo, visitando casa por casa, a fin de identificar casos sospechosos y brindar atención oportuna.

“Hay que decirlo, porque no somos alcahuetes de nadie. Me han hecho comentarios y hay rumores de que en algunas clínicas Covid-19 han vendido los medicamentos o piden a la gente que compre algún equipo o aparato, y no se vale porque tenemos todo en los hospitales”, expresó al tiempo de pedir a la población no caer en engaños, ya que incluso podrían endeudarse pues en el mercado negro hay sobreprecio de estos productos.