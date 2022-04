Desplazados por la SE

Ainer González / Diario de Chiapas

No por ser los primeros en llegar, hemos tenido un trato diferente y conciliatorio, comenta a micrófono cerrado (off the record) Gerardo Pérez Martínez, ex director de la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla” de la colonia Lomas del Sereno de Tuxtla Gutiérrez, quien después de 63 días de mantenerse en plantón, sostiene que la autoridad educativa lo desplazó forzadamente de su puesto laboral.

Concentrado bajo la sombra de su carpa afuera de Palacio de Gobierno, Pérez Martínez sostiene que hasta finales de febrero de este año dejó de ser director de la “escuelita”, no por prescripción de la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE), sino por sentido común; la primaria fue derrumbada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de desalojar a los habitantes de la colonia Lomas del Sereno el pasado 13 de febrero.

“Aclarando que nosotros estamos acá por un desplazamiento forzado por la misma autoridad educativa, nosotros veníamos laborando normal hasta diciembre”, recuerda.

Tras 63 días de continuar en plantón, el docente expone que lo único que demanda a la titular de la SE, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, es que le libere una orden de comisión permanente para poder dar clases, sea en Tuxtla Gutiérrez u otro municipio.

Sin embargo, señala que a casi tres meses de no tener un sueldo base y de mal vivir frente a la sede del Poder Ejecutivo local, la autoridad educativa no ha tenido voluntad política e institucional para solucionar el problema de los tres docentes en plantón, considerando que las ordenes de comisión son prioridad, así como el pago de sueldos caídos del mes de agosto a diciembre del 2019.

“Lo único que estamos pidiendo es la orden de comisión al centro de trabajo, hasta ahorita se nos ha negado, hemos luchado ya casi tres meses y vemos que la autoridad no tiene esa voluntad política para resolver el tema”, expresa.

Relata que tras más de 60 días de resistencia y de buscar que se garantice su labor y las de sus dos compañeras en la docencia, la SE únicamente ha querido otorgar una orden de comisión provisional.

“Lo que quiere la autoridad es darnos una orden comisión provisional para otra escuela, y nosotros hemos acordado que no es viable porque hay una violación a los derechos de los maestros, de los infantes”, dice.

Acompañado y arropado por indígenas desplazados de Chenalhó, exhorta a la titular de la SE que se entreguen las órdenes de comisión, y si se puede, que se liberen los sueldos de seis meses trabajados y los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) del 2019, ya que no recibió dinero de dicho programa federal.