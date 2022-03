Día del Maestro, atípico en Chiapas

Ainer González / Diario de Chiapas

La conmemoración del Día del Maestro en Chiapas pasó del abrazo entre colegas antes de iniciar la tradicional Huelga Magisterial Nacional de cada 15 de mayo, a buscar alternativas de enseñanza a distancia.

José Luis Pável Escobar, vocero de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que la educación ha sido compleja para los maestros y maestras de Chiapas, donde hacen lo imposible para que cada niño y niña sin acceso a la TV y al Internet puedan contar con un plan de estudio a distancia.

A esto, el integrante de la CNTE expuso que la educación virtual en Chiapas es una mentira de la autoridad, ya que muchos niños y adolescentes no tienen posibilidades de conectarse a la red, donde 60 por ciento de escuelas en Chiapas son rurales y sin infraestructura educativa y tecnológica.

“La educación virtual en esta realidad es una falsedad, los niños no tienen conectividad, la mayor parte de las escuelas en Chiapas son rurales, estamos hablando de un 60 por ciento de escuelas multigrados… en Chiapas los maestros estamos trabajando proyectos de forma alternativa, que es diferente al de la SEP, estamos haciendo hasta la imposible porque los niños que no tienen las condiciones para accesar al internet no se queden rezagados, la mayoría de los niños no cuentan con las condiciones tecnológicas para avanzar”, abundó Pável Escobar.

El año pasado el gremio realizó una mega marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para exigir al gobierno Lopezobradorista la abrogación a su Reforma.

En año 2018, en el periodo de Enrique Peña Nieto, la SNTE y CNTE exigían la punición de la evaluación magisterial, presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa, libertad de presos y otras más que expusieron en una mega marcha.

En este sentido, han referido que se debe seguir trabajando para mejorar las garantías tanto de los alumnos como de los docentes, han existido luchas, acciones, marchas, para con esto las autoridades cumplan y se fortalezca la educacion en la entidad, pero tambien se ha referido que algunos movimientos han sido sepultados por intereses propios.

Los padres de familia y los alumnos son el motor de los maestros, por lo que seguirán accionando su aptitud para fortalecer este camino donde se forjarán a los futuros profesionistas, señalan los maestros hoy en su día.