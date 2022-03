Director y contadora de Prepa Número 1 se “mochan” las cuotas

Ainer González/ Diario de Chiapas

Por presunto desvío de recursos, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria del Estado Número 1 de Chiapas, exigieron a la Secretaría de Educación Pública estatal (SE) que se investigue al ex director y a la contadora de este centro de estudios por el mal manejo de las cuotas escolares.

Rocío García Orantes, madre de familia en la Preparatoria 1 de Tuxtla Gutiérrez, informó que durante la mañana de este jueves 30 de enero el Comité de Padres de Familia convocó a una reunión urgente por las carencias que persisten en la institución educativa, toda vez que los padres han aportado cantidades estratosféricas para su mejora.

Agregó que durante el semestre 2019B el director encargado de la escuela, Francisco Falconi Coronel y la contadora, Amalia León Popomeyá, se negaron a dar a conocer el estado de cuenta que los padres de familia aportaron, ya que se envió dinero para que el centro de estudios mejorara; sin embargo, presenta las mismas carencias.

En este sentido, destacó que los padres y madres de familia exigen al nuevo director de la prepa 1 que se cambie de cuenta, ya que los recursos depositados no se han visto reflejados en la institución, ni en la educación de los jóvenes.

“La cuenta que hay es la cuenta del director, que ya no está como director… nosotros lo que queremos es nueva cuenta del Comité, que lo maneje nuestra tesorera. No sabemos en qué se va el dinero, necesita muchas cosas la escuela”, denunció.

Por lo anterior, exigió al nuevo director de la escuela, Humberto Antonio Salazar Cano, hacer este cambio, ya que las finanzas de la prepa no han sido manejadas transparentemente.

Asimismo, reclamó al nuevo directivo no imponer la inscripción de este nuevo ciclo escolar hasta que se hagan las modificaciones bancarias.

“Lo que pedimos es el cambio de cuenta, que sea el Comité de Padres de Familia, que ellos lo manejen no el director, ni la contadora de aquí de la escuela… no han entregado el estado de cuenta del semestre pasado, no hemos la información de lo que se gastó el semestre pasado”, requirió.

Por ello, solicitó a la titular de la SE, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, a que no haga caso omiso a esta denuncia, ya que la educación de los jóvenes se ve limitada por los directivos.

Además, invitó a la secretaria de Estado a que acuda el próximo sábado 1 de febrero a las 8:00 horas a la prepa 1, día en que el Comité de Padres de Familia determinó reunirse para hacer modificaciones en el estado de cuenta.