“El coronavirus te debilita con ferocidad”

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

“Cada bocanada de aire cuenta porque sientes por dentro como si se entumeciera y te vuelve incapaz de respirar. Es horrible”.

Así describe Gissele los días recientes de su vida. Terminó hace una semana la cuarentena, el peor momento que haya vivido en sus 34 años de existencia: “Puedo describirte estos días como grisáceos, no tengo recuerdo de los colores cotidianos, y debe ser porque literalmente estuve tumbada en la cama, luchando contra el miedo”, cuenta a través de una llamada telefónica.

La voz al otro lado de la línea tiene un matiz apagado. Dice no haber presentado los síntomas comunes que se asocian al nuevo coronavirus SARS-CoV-2; sin escurrimiento nasal, sin malestar general, a mediados de diciembre un carraspera la llevó a la consulta médica “y me dijeron que no era más que eso, debido a los cambios bruscos de la temperatura”.

Dudó. Había escuchado que no todas las personas cursan el inicio de la enfermedad con los mismos síntomas, y aunque aparentemente se sentía bien, compró una prueba cuyo resultado la condujo al miedo de no saber lo que vendría.

“Cuando di positivo para la Covid-19 te juro que fue como una losa. De inmediato pensé en mis padres y la gente con la que había convivido, regresé a casa, avisé y decidí enfrentar la enfermedad sin imaginar que no es un resfriado, esto te sacude y te aplasta”.

Ahora está más tranquila para relatar que no distinguía la tarde de la madrugada. Recibía alimentos en la puerta, la visita de algunos familiares cerca de la ventana. Fueron días de seguir con atención los dígitos del oxímetro.

“Fiebre, agotamiento, ausencia de apetito, desesperación, miedo”, son las palabras que Gissele siempre asociará al último tramo de 2020. El seguimiento médico marcó la diferencia en su recuperación; sin embargo, luego de haber superado la peor parte asegura que no regresó sintiéndose normal.

“Fíjate que respirar es difícil, la verdad no siento que lo esté haciendo por completo, y eso que suelo trotar, no quiero imaginar cómo la pasan las personas que fuman, por ejemplo”.

También el cansancio sigue presente, es una fatiga que se acentúa en la mañana y que está combatiendo con ánimo y vitaminas, aunque lo asocia más a un dolor emocional como resultado de estos días de aislamiento casi total, enterándose por momentos de amigos que no tuvieron la suerte de contar su experiencia