El desapego es la clave de una vida plena

Javier Mendoza / Diario de Chiapas

Mario Pineda Sánchez, médico algólogo, paliativista y tanatólogo, habló sobre el desapego que debe realizar la familia con su enfermo en los casos de que esté se encuentre en fase terminal de alguna enfermedad.

Explicó que siempre es bueno que los parientes se acerquen a los profesionales de la materia, para hacer la transición de la pérdida, menos dolorosa.

“El trabajo que hacemos es para reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos con los demás y el mundo para detectar si hay situaciones de apego que nos impiden fluir, ser, caminar a plenitud y, de ser así, tomar acciones para relacionarnos con libertad y armonía”.

Indicó que este término del desapego ha sido ampliamente utilizado en el ámbito del desarrollo personal y alude a la liberación, al dejar ir, aunque no desde la resignación, sino desde la paz y nuestra sabiduría interior.

“Cada uno es responsable de sí mismo y por lo tanto debemos hacernos responsables de nuestras actitudes y nuestras decisiones, pero no desde un lugar de autocastigo, sino desde un lugar de amor, paciencia y también de libertad”.

Además mencionó que el desapego es el arte de diferenciar el mundo exterior del mundo interior, es lo que nos habilita a no dejarnos influenciar negativamente por los demás, nos permite aprender a escuchar nuestra voz interior en lugar de la ajena.

La sabiduría de saber diferenciar aquello que podemos cambiar y lo que no, nos permite ser más libres y no perder el tiempo en preocuparnos o atormentarnos por aquello que no está bajo nuestro dominio.

“Debemos aceptar nuestra realidad, es lo que es por ahora, hay cosas que no podemos cambiar y otras que sí, quedarnos en aquello que no cambia es torturarnos; siempre podemos trabajar para aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos, si bien no es tarea sencilla, vale la pena el trabajo para lograr esto”.