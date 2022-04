El país no debe tener mexicanos de primera

Javier Mendoza/ Diario de Chiapas

En el programa ‘De charla con Vero Rodríguez’, estuvo de invitada especial la diputada federal por el Distrito XI, Arlett Aguilar Molina, quien estuvo platicando sobre los trabajos legislativos que han realizado en este periodo.

Explicó el arduo trabajo que realizan los diputados por Chiapas, en busca de los beneficios de la entidad; sin embargo, “esto no es nada fácil, hay muchas veces que quedo frustrada porque no pasan iniciativas o simplemente nos dejan en espera, recuerden que somos 500 diputados y las cosas no son tan fáciles como mucho piensan pueden ser dirigir leyes a favor de nuestro estado”.

Con respecto al asunto de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la legisladora chiapaneca señaló que son muchos años atrás desde que se pidió a la federación de prioridad a Chiapas en tarifas energéticas, sabiendo que es la entidad la que dota a otros estados de la república de la energía y es aquí donde más caro se paga; las acciones siguen sin respuesta y las cosas continúan igual.

Aguilar Molina dijo además el sentirse ofendida porque a Chiapas no se le valora como debería, ya que estados de la República del norte del país, y otras regiones, tienen beneficios que Chiapas no tiene.

“Chiapas siendo zona fronteriza, no es posible que no se nos den los beneficios de la zona norte, yo siempre he presentado mi molestia porque a final de cuentas no debemos haber mexicanos de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, todos estamos en el mismo rango y se nos debe beneficiar en el mismo sentido”.

Las últimas autoridades municipales, señaló, han gastado menos del presupuesto que la Federación les otorgaba, estos lo hicieron los munícipes por quedar bien con la Federación; sin embargo, este ha sido un problema, ya que ahora, por estas acciones de no gastar en los servicios básicos, el presupuesto ha sido recortado para los municipios chiapanecos y es un gran problema cada año aumentarlo.