El transporte en Chiapas no para

Ainer González / Diario de Chiapas

Pese a la baja de afluencia de pasajeros por la pandemia del Covid-19, las unidades de transporte público de la entidad -de todas las modalidades- continuarán laborando de forma habitual y en los mismos horarios, confirmó la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas.

Luego de que se rumorara el recorte del horario y una presunta suspensión temporal como medida de prevención y control contra el coronavirus, Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado, desmintió que en Chiapas se suspenda el servicio del transporte público, así haya o no usuarios.

“Ante la falta de afluencia, la frecuencia bajó considerablemente, pero no hay tal suspensión ni nada por el estilo, ya que de acuerdo con el llamado de la Secretaría de Salud no hay esa recomendación. No hay ningún tipo de exhorto de la autoridad competente”, comentó.

Asimismo, aseguró que la mayoría de las rutas del transporte público municipal y foráneo continúan y seguirán prestando el servicio las más de 12 horas al día, en las corridas habituales de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

“En este momento es entre esa hora, de 6:00 (de la mañana) a 8:00, 9:00 de la noche, dependiendo de la ruta. Lo que sí ha bajado es la frecuencia del recorrido”, afirmó.

En el caso del transporte foráneo, indicó que la frecuencia de recorridos ha cambiado, pero sin dejar de dar el servicio.

Por ello, explicó que en algunas centrales de transporte los recorridos de cada 5 minutos se han llegado a cambiar por hora, esto por la falta de pasajeros, así como en las rutas del transporte colectivo municipal, en donde los tiempos de espera pasaron de 5 a 10 minutos.

“Es variable, por ejemplo, en lo que son las centrales de corto recorrido hay horarios cada 15 minutos, se recorrieron hasta cada 1 hora precisamente por la falta de pasajeros, en algunas rutas que estaban a 5 minutos hoy se ampliaron a 10 minutos, en fin, depende”, mencionó.