El viento de Todosanto

Javier Mendoza/ Diario de Chiapas

Los vientos gélidos que marcan la llegada del otoño se hacen presentes ya en el valle de Tuchtlán, la gente se apresura a hacer sus altares en algún lugar de la casa y los viejos añoran la llegada de aquellos familiares que partieron sin decir porqué.

Las calles se han llenado de fiesta, de colorido, de sabor y un olor exquisito a flor de Cempasúchil, esperando el momento en que las almas de aquellos amados, visiten de nueva cuenta cada espacio de la casa.

En los mercados, la gente hurga entre los locales de giros conmemorativos contenidos entre dulces de la tradicional calaverita, chocolates, pan de muerto y flores de los colores alusivos al día de nuestros muertos; sin embargo, hoy no es como otros años, ya que la gran dama Catrina se ha llevado almas más de la cuenta estos meses, por un virus raro que ronda entre la gente.

¿Tendrá usted alguna calaverita con el nombre de Juanito?, preguntan a lo lejos del local; entre sonrisas y muy amablemente Doña Malú Hernández López se acerca al montón de dulces y dice: “no, este muertito solo lo tengo en chocolate”.

El papel de china de colores verde, amarillo, rojo, azul, morado, rosa y naranja se encuentra cortado con arte por viejos artesanos, dan un bello ambiente a todo el lugar, dejando juguetear con la imaginación influenciada por las figuras y detalles.

Siguiendo la marcha del viento, este nos lleva a un refugio de tradiciones, arropados por las hojas de los árboles y un sinfín de pequeñas flores, llegamos donde yacían varios altares a punto de gestación.

Todo estaba listo, las velas, las flores, el papel machacado y las fruta, no podemos olvidar la caña de azúcar, el alcohol y los cigarros por si el compa era afectivo a todo ello.

El camino de pétalos de cempasúchil hace recordar aquel amarillo brillante de la luz del sol al salir entre los cerros y que al calor del medio día coquetea con el cerrito del Mactumatzá.

Nuestra última parada la hacemos cerca de los aposentos, de las tumbas que guardan lágrimas aún en cada esquina, de todos los que amamos, a aquel o aquella que se nos fue.

Embriagados por las prisas de Todosanto, las familias llegan atropelladas por las prestezas de la ciudad, con las flores en la mano, las coronas y una que otra alusión, todos dan marcha pronta al aposento para verle aquel que se visita con largo tiempo sin verle.

Todos abrazados por el amor, por aquellos momentos que no vuelven, pero están, contentos y con palabras llenas de felicidad piden la bendición, el cuidado y la protección de la familia.

Sollozos y con lágrimas en los ojos, dan vuelta atrás sabiendo que pronto se volverán a encontrar y entre las manos llevarán la alegría, el amor y la paz de este su Todosanto.

Pero presten atención, que, si se dan cuenta, historias de leyenda podrán saber, con las líneas correctas, hacia mundos de penumbras y una que otra gente muerta…

Leyendas tuxtlecas

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

De manera tradicional en el Día de Muertos, la población tiende a retomar ciertas leyendas de Tuxtla, entre las cuales destacan la de la “Carreta de San Pascualito”.

Hay que decirlo, desde tiempos lejanos, los pobladores zoques han sostenido la creencia de que las personas que se enferman, mientras no escuchen a media noche el rechinido de una carreta, pueden estar seguras de que sanarán del todo y continuarán disfrutando de la vida; pero si por el contrario escuchan el rechinido de la carreta, el enfermo morirá a los pocos minutos o segundos.

El conductor de la carreta es el santo conocido como Pascual y de aquí que la leyenda se denomine “La Carreta de San Pascual”; en Tuxtla existe un templo ortodoxo dedicado a la veneración de San Pascual, pero se conoce como el templo de San Pascualito, de quien se cree que sus restos se encuentran en un ataúd, colocado atrás del altar y al que conduce una escalera doble, es decir, por un lado, se sube y por otro se baja.

Es un santo tan milagroso, que frente a su féretro se practican las conocidas “limpias”, con aguardiente de caña y manojos de hojas de albahaca, pero es cierto que los enfermos zoques acuden a esta mágica terapia, que cuentan con todos los medios más inverosímiles y deshumanizados para conquistar la salud perdida o quebrantada; cierto es también que creen en ella por sobre todas las formas de la ciencia moderna. ¡San Pascual quita el mal o da la muerte!

Una más de las leyendas esa que los abuelos relataban, es la del Sombrerón; su aparición todavía con emoción, contagiando a los jóvenes que lo escucha.

Se aparece en épocas de lluvia y relámpagos, una luz del fondo de la oscuridad de la noche, se escuchaba un silbido en el aire. Un Silbido hondo y melancólico seguido luego por la música de una armónica bocal, cuyas notas se fundían con todos los sonidos del campo, cuando la noche esconde las figuras y entenebrece.

Era un hombre que vestía con ropa de cualquier clase, siempre portaba morral, machete y un sombrero de gran tamaño, aparecía en lugares despoblados.

A las personas siempre las llevaba al lugar contrario del que se dirigían, y cuando consideraba que los había perdido, entonces se alejaba burlándose y haciendo contracciones en el rostro, para infundirles miedo, y hacerlos saber que él era “El Sombrerón”.

El lugar donde con más frecuencia aparecía, era al sur de Tuxtla, por el hospital regional donde anteriormente se encontraba el famoso cocal.

Y para no despedirnos con una dama, les dejamos la leyenda de la Tisigua. Cuentan los viejitos de los ranchos, historias de una mujer que se les aparecía a los jóvenes que se quedaban largas horas bañándose en las pozas de río Sabinal.

Había un joven llamado Dionisio, era hijo de Don Casimiro (conocido como tío Cashi,) esposo de doña Micaela.

Pasaron los años y a Dionisio le llegó la mayoría de edad y una tarde se fue a bañar al río Sabinal, desobedeciendo lo que le decían los adultos, “no te tardes mucho en el río por que la Tisigua se aparece”, y pues no obedeció y se tardó mucho, cuando de pronto oyó unos aplausos (cada vez más fuertes) y después un silbido desgarrador, se sumergió e instantáneamente surgió del agua una mujer muy guapa “esta no se me va” dijo, de pronto la mujer se transportó instantáneamente hasta el tronco de un sabino.

Intento atraparla y después de una larga persecución entre la maleza, el agua, el lodo, la mujer se volvió a meter al río y él se fue detrás de ella, la mujer se volvió a transportar hasta donde estaba el sombrero de Dionisio, lo llenó de agua azufrada y se lo puso en la cabeza.

Al instante quedó como desubicado, tal y como se lo dijeron sus mayores, como pudo llegó a su casa donde lo empezaron a curar diciendo esto: “señor de las Ampollas, cura a este cristiano, señor de Esquipulas, dale la salud a tu hijo Dionisio” y lo rameaban, lo bañaban de aguardiente, y entre soplido y soplido seguía pidiendo a toda la corte celestial que Dionisio volviera a su estado natural.

Y de nuevo volvía a decir: “Virgen de Copoya, salva tu hijo, Virgen de Olachea, que se componga este cristiano, Virgen de Candelaria, hacé tu milagro. San Marcos, patrón de Tuxtla, cura a este bendito muchacho… San Agustín, patrón de Tapachula, que se componga este niño… San Pedro de Tapana, curálo, Pasión verde de Clacotepec, sanálo, San Sebastián de Chiapa, curálo, San Caralampio de Comitán curálo, San Pascualito, sanálo”.

Y así no cesaban de pedir hasta lograr que volviera a la normalidad aquel pobre muchacho. Desde entonces se cree que al joven que se pase a deshoras de la noche cerca del río Sabinal se le aparecerá la Tisigua y lo dejará desubicado, tal y como le pasó a Dionisio.

Regresando al plano de los vivos, las cosas no van muy bien en nuestra vida actual, hablando de ámbitos económicos, la gran mayoría se ha visto afectado por la presencia de una pandemia que nadie esperaba.

Pocos en panteones

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Este año el reencuentro con los muertos tiene una atmósfera tan cargada de nostalgia como de miedo; como no se había visto en años anteriores, la frontera entre la vida y la muerte fue más palpable debido a la pandemia.

Como lo pidieron las autoridades, las medidas de control sanitario en los cementerios restaron la festividad de esta fecha; al menos ayer, en el Panteón Municipal, los que acudieron a visitar sus tumbas lo hicieron lo más rápido posible, dos integrantes por familia y con la precaución de estar cerca de otras personas.

Imprescindible, como se ha vuelto, el cubreboca es el atuendo de la temporada, necesario para poder entrar a visitar a los familiares fallecidos.

Sin mariachis, sin reuniones familiares y sin pasar todo el día en los camposantos, los muertos de este noviembre regresarán contando una historia diferente.

El mundo de los vivos tiene miedo de un virus invisible, que se ha llevado la vida de millones, y colocó en altares los retratos de tantas vidas que se veían plenas en los años futuros.

“Tenemos por lección lo incierto de la vida, que ha quedado demostrado como nunca”, reflexionó Jacobo Cabrera, mientras dejaba flores en la tumba de su madre.

Acudió con su hermana poco antes del mediodía, aunque el año pasado esta fecha fue motivo de verbena, “porque mi madre era una persona muy alegre”, el festejo del 2020 quedó prometido para cuando haya tiempos mejores, aseguró.

Muchos aprovecharon este domingo para limpiar las tumbas familiares y continuar con el ritmo de sus vidas, y se espera que este lunes los cementerios reciban más visitas, pero muy lejos de las imágenes de los años previos, cuando el miedo a que un virus rondara el mundo parecía más una idea sacada de la ciencia ficción.

Con todo y que las medidas son restrictivas, de acuerdo con las autoridades más de seis mil personas acudieron ayer a los panteones del centro y el Jardín San Marcos, al oriente de la capital.

Pero esto no es todo, el pesar de los muertos lo llevan los vivos, no solo por sentimiento de pérdida, sino por algunas cosas que dejan pendientes, y gastos que se avecinan con su partida.

Dificultades de la muerte

Edén Gómez / Diario de Chiapas

En contexto a los festejos que se tienen en este inicio del mes de noviembre, con el tema de día de muertos, para este 2020, se tuvo un festejo distinto, debido a la pandemia que ha golpeado desde inicio del año en el país.

En muchas localidades y municipios de Chiapas, se suspendieron todo tipo de festejo e incluso se limitó el acceso a los campos santos para muchos de los que acostumbran a ir en estas fechas, en otros casos incluso se prohibió el acceso a estos.

Sin embargo, no todo es festejo, o recuerdo de los que se han adelantado en el camino, sino también esto hace una pausa para realmente recapacitar en lo que es la muerte y cómo puede llegar de un momento a otro, ocasionado dolor, problemas, desunión familiar, perdida de bienes, desintegración familiar por mencionar algunos.

Y es que morirse no solo significa la pérdida de un ser querido, sino la situación que puede llegar a enfrentar sus familiares o más cercanos, considerando que en la cultura mexicana se habla poco de la llegada, preparación de la muerte.

En esta ocasión es necesario considerar dos puntos, el antes y el después de la muerte, ya que no tener una planeación adecuada de esta, podría generar diversos daños a la familia, incluso en pérdidas de patrimonio o de la propia familia.

Para una preparación ante este suceso al cual todos van, se tendría que considerar el tema del testamento, un documento legal que permite que los bienes de una persona que fallece es entregado bajo su última voluntad, estipulado a través de un documento y con la validez de un Notario Público.

En este sentido, David Sol Corzo, notario público de la capital chiapaneca, señaló que el poder dejar un testamento permite que se eviten diversos problemas, además de considerar que actualmente es un procedimiento bastante accesible en cuanto a costo.

Expresó que en su notaria se han visto diversas circunstancias, como separación de familiar, que pelean por una vivienda, o un bien que dejara el difunto, y que, por no tener un documento legal, todos buscan apropiárselo.

“Se han iniciado diversas acciones jurídicas en lo que llevo de notario, y esto se debe porque al no tener un testamento no hay certeza jurídica, donde he visto a familias destrozarse por no estar satisfechos, o porque cada uno tiene una versión de cada bien, con el testamento esto se evita, ya que se hace cumplir el último deseo de la persona fallecida.

Actualmente con los programas federales se ha mantenido el programa denominado ‘Mes del Testamento’, el cual se aplicaba solo en septiembre, pero por los buenos resultados también se consideran para el mes de octubre y noviembre, donde los precios bajan, que van de los mil a mil 500 pesos, siendo una opción bastante accesible para todos.

Incluso dijo, que cada año incrementa entre un 10 y 20 ciento el número de personas que hacen su testamento, sin embargo, en este año, han sido jóvenes de entre 30 y 35 años quienes más han acudido a realizarlo incluso tres veces más que la gente mayor.

Hablar de la muerte, también es considerar el tema de las funerarias o servicios funerarios, situación que se atiende en la actualidad, ya que la creencia dice que preparase para la muerte es llamarla.

Muchos de los que hoy pierden la vida, no planearon o nunca acudieron a una funeraria, lo que implica que no se sepa de la gran responsabilidad moral y económica que se deja a los deudos, ya que en varias ocasiones existen abusos, excesos en precios, que originan que las familias caigan en un bache financiero.

Actualmente son muchos factores los que se deben de considerar, el tema económico, creencias, y actualmente disponibilidad de las empresas dedicadas a este rubro, ya que ahora se tiene que considerar el tema de la pandemia.

Como es bien sabido ante lo que vive el mundo entero se han hecho modificaciones completas al trabajo, a los costos y a los mecanismos que una empresa funeraria utiliza para ofrecer los servicios, ya que la pandemia del Covid-19, vino a transformar a este sector, así lo refirió, Fernando Rodríguez Díaz, encargado de una funeraria, que habló de los diversos servicios que ofrecen.

Ante esta situación Fernando Rodríguez Díaz, encargado de esta funeraria, señaló que se debe de tener mucha atención para solicitar los servicios de una funeraria para no caer en gastos excesivos al tener intermediarios, pero brindó un panorama de los costos que podría generar el fallecimiento de un familiar.

Ya que los gastos que se requieren pueden llegar desde los 35 mil hasta los 83 mil pesos, dependiendo el servicio que se requiera.

Dijo que, debido a la contingencia se han tomado medidas que han salido de lo común a lo que la gente estaba acostumbrada cuando pierde a un familiar o acudir algún velorio, ya que debido al Covid-19 y atendiendo las normas de salud se hicieron modificaciones.

Agregó que estos costos pueden variar, dependiendo si la familia del fallecido ya tiene un servicio previamente considerado, si se va a una funeraria establecida o se va a funerarias que prácticamente son intermediarios, y es ahí donde existen abusos.

“Nosotros como empresa, no tenemos intermediarios, sino que sabemos que a las afueras de los hospitales hay “coyotes”, quienes asechan a los familiares y por el dolor y desesperación del momento adquieren servicios que en su momento se vuelven más altos, por ello nosotros recomendamos a que conozcan los planes con los que cuenta un negocio con este para la preparación de un suceso de este tipo”, expresó.

Es a esto y más a lo que se enfrentan los familiares, quienes, al no tener una planeación de este tipo, puede que tengan afectaciones, no solo de dolor por la persona fallecida, sino económicas y familiares, por ello ahora hay que considerar estos puntos.

En aspectos generales, sabemos que la muerte nos llegará a todos en algún momento, mientras tanto, solo debemos saber cómo sortear con la vida, sentirla y esperar a que nuestra transición sea la mejor para nosotros y nuestras familias.