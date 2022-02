Empleo formal, apoyo conjunto

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), opinó que con la propuesta de realizar una aportación, en la nueva Reforma al Sistema de Pensiones, por parte del gobierno federal, se resumiría en cuatro Unidades de Medida de Actualización (el valor diario de esta unidad es 86.88 pesos) y se rompe la propuesta de que los empleos formales deben tener un esquema tripartito.

Lo anterior significa que para crear un empleo formal el apoyo sea conjunto, equitativo, entre empresa, el propio empleado y el Gobierno.

“Le sale más económico (a las autoridades) una propuesta así, pero no es la misma situación para las empresas, que en cierta medida se desmotivan porque en lugar de recibir impulso para su recuperación ven un incremento en sus pagos. La dimensión de apoyar al empleado no es una carga exclusiva de los empresarios, o no debiera serla”, añadió el presidente del CEEF.

Los especialistas de este Centro resaltan la medida como “arriesgada y con impactos considerables a largo plazo” y observan con extrañeza la posición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se pronunció a favor de la medida.

Armando Leñero recalcó que si bien es una acción concentrada en el sector más vulnerable y de menor ingreso, la realidad es que el desplome económico, producto de la pandemia y de años de poco apoyo fiscal, tiene a muchos empresarios al borde de la quiebra en sus negocios.“Cuando en México, hace años, se hizo un cambio respecto al pago de Seguro Social para trabajadores, de 10 a 25 veces en la cantidad cubierta, esto no se hizo de un solo golpe. Un mismo escenario debiera ocurrir para implementarlo”, aseveró.