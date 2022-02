Empresarios, sin respaldo

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Óscar Barajas Velasco, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, acotó que en el panorama nacional, el gobierno mexicano ha establecido un voluntarioso pero tímido esquema de apoyos para atender la crisis económica que, más que de un programa emergente, es la redirección de muchos pequeños planes ya existentes en tres líneas de acción: créditos y apoyos financieros a empresas y trabajadores, asistencia técnica y plataformas tecnológicas para facilitar la comercialización, y reducción de la tasa de interés e incremento del financiamiento a bancos comerciales (Banxico).

El gasto total proyectado para estos rubros, no representa ni el 1 por ciento de la economía mexicana, y no incluye ningún rescate millonario ni estímulo sectorial. En contraste, Azam Ahmed corresponsal del New York Times, indicó que los Estados Unidos ya ejecutan un programa con diversos apoyos a empresas y trabajadores que rebasa los dos billones de dólares (14 por ciento del PIB); la Unión Europea proyecta invertir unos 800 mil millones, mientras que los apoyos de México totalizan poco menos de cuatro mil millones de dólares (0.4 por ciento del PIB).

Al respecto, el analista de la EBC Campus Chiapas comentó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta contracciones superiores al 10 por ciento en economías de países como Italia, Francia, España y México.

Finalmente, destacó que pese a atravesar una profunda crisis económica estructural, que ha reducido en pocos años a la mitad su producción industrial y 8 por ciento su PIB total, Chiapas no cuenta con medidas específicas de rescate o apoyo a empresas ni trabajadores.