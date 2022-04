En la incertidumbre, la permanencia de plantón

Ainer González / Diario de Chiapas

A un par de días de concluir su idoneidad, integrantes del Frente Único de Docentes Acreditados de Chiapas (Fudach) dieron a conocer que el plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno no se levantará hasta que se liberen las plazas laborales de sus miembros.

Tras siete días de resistencia y en huelga, maestros y maestras que acreditaron la convocatoria 2019 del Servicio Profesional Docente de la SEP sostuvieron que no regresarán a sus hogares hasta que el Estado cumpla con los acuerdos para dar solución a su problema.

De los 150 docentes que conformaban el Fudach a principios de año, expusieron que el grupo se redujo a más de 50 maestros, mismos que continúan exigiendo la liberación inmediata de plazas.

“Somos más de 50 maestros que estamos dentro del plantón… estamos docentes de educación física y educación primaria”, mencionaron en entrevista.

Sin embargo, adelantaron que de no tener una solución antes del 31 de mayo, día en que concluye su acreditación ante la SEP, estarían dispuestos a levantarse del plantón si el secretario general de Gobierno garantiza un espacio frente a las aulas para quienes conforman el frente.

“Todavía no podemos disponer a que nos levantamos, estamos esperando hasta el último día que es el 31 de mayo hasta las 12 de la noche podemos tomar una opción, si nos levantamos o no, nos levantamos; hoy no nos levantamos”, manifestaron.