Encuentra Fiscalía sano y salvo a Dylan

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

El menor fue hallado en la comunidad Las Palmas del municipio de Cintalapa; Margarita “N”, de 23 años de edad, fue detenida por sustracción de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Chiapas a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras haber trascurrido 44 días de su desaparición, se localizó sano y salvo Dylan Esaú, menor que fue sustraído el 30 de junio pasado en el Mercado Popular del Sur (Merposur) de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

En conferencia de prensa, Llaven Abarca acompañado de Juanita Pérez, madre del niño y de Alma Delia Guzmán Cano, representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, explicó que los hechos ocurrieron la madrugada del viernes durante un operativo con más de 50 elementos en la comunidad Las Palmas del municipio de Cintalapa, en donde resultó detenida una mujer de 23 años de edad, que responde al nombre de Margarita “N”.

Detalló que derivado de los trabajos de inteligencia se logró identificar a la hoy detenida, con domicilio en la comunidad Nueva Esperanza de Los Pobres de dicho municipio, misma que fue capturada cuando intentaba escapar en la comunidad vecina, pero gracias a los protocolos de acción, se rescató y salvaguardó la integridad del menor.

Abundó que el móvil del rapto se debió a que Margarita no puede tener hijos y por ello decidió robar al pequeño, por lo que la Fiscalía solicitará la pena máxima, donde la acusada podría alcanzar hasta 75 años de prisión.

Dylan fue valorado por médicos, psicólogos y pediatras, quienes han determinado que el menor está completamente sano y fue entregado a su progenitora. No obstante, se le dará atención emocional a través del área de Atención a Víctimas de Delitos de la Fiscalía de Derechos Humanos a fin de lograr su reintegración familiar. Tras el recuentro, Juanita Pérez declaró: “Me siento muy feliz, contenta y agradecida con todos ustedes los que me apoyaron, gracias a dios tengo a mi gordito, muchas gracias por todo el apoyo, me siento contenta con el apoyo de la Fiscalía, el fiscal, y así como lo dijo el fiscal, se encuentra muy bien, un poco espantado del porque las cosas, sorprendido, y me reconoció, vio a mi familia y gracias a dios todo salió muy bien”.

Por su parte, Guzmán Cano reconoció y agradeció a nombre de la federación los trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado para localizar a Dylan y regresarlo con su familia.

Después de la presentación de esta conferencia, Juanita, Dylan y su familia se trasladaron a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para reunirse con más familiares y amigos que los esperaban con gran algarabía y una comida para celebrar el reencuentro con el pequeño.