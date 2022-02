Entre la incertidumbre, los mercados continúan ventas

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Pese al riesgo de contagio por el virus Covid-19, especialmente entre los adultos mayores, las actividades en los mercados públicos municipales de la capital continúan casi con normalidad.

Entre algunos locatarios la percepción es que sí bajó el número de clientes que los visitan en el día; sin embargo, argumentan que no les queda más que asumir la mayor cantidad posible de cuidados, pero no cerrar sus locales, porque eso traería fuertes problemas económicos.

La venta de carne, frutas, mariscos, pescados y productos regionales sigue en la oferta de estos centros de abasto, donde es posible ver que la mayoría de los vendedores cuenta al menos con un cubrebocas.

No obstante, para vendedores minoristas esta no es una posibilidad a su alcance, y aseguran que desde que empezó la contingencia sanitaria van al día, esperando que no cierren estos lugares o de lo contrario enfrentarán más problemas económicos, y con ello menos posibilidades de atenderse con un médico.

“Nosotros no tenemos ninguna seguridad social, vamos con lo que ganamos aquí, así que hacemos lo posible; si cierran los mercados se vendrá una bronca, porque también tendrán que cerrar los supermercados, y entonces a ver qué harán con la gente”, relató don Gervacio Jiménez, un vendedor de carne de cerdo desde hace 40 años, y quien estima una caída del 60 por ciento en sus ventas.

Como él, otros argumentan que la gente buscará cómo tener comida, y aunque sea que vayan con guantes y cubrebocas, la venta en los mercados debe continuar, especialmente si se piensa en la población con menos recursos, que no puede hacer despensas de uno o dos meses, sino que día con día llega a estos locales para buscar el mejor precio.

Otros dicen que no les han comentado directamente, pero con lo visto en las noticias tienen una idea de cómo protegerse, aunque lo malo, según doña Augustina, una vendedora de hierbas y especias, es que hasta ahora nadie les ha dicho cómo los rescatarán de la ruina económica en caso de que deban retirarse a sus casas.